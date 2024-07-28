Hamas Lideri İsmail Haniye, Filistin Halkına Destek İçin Protesto Çağrısı Yaptı

Politika

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, başta Arap ve İslam ülkeleri olmak üzere tüm dünya ülkelerine seslenerek, 3 Ağustos'ta Filistin halkına destek için protesto çağrısında bulundu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 296 gündür devam ederken, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye kitlesel protesto çağrısında bulundu. Haniye, başta Arap ve İslam ülkeleri olmak üzere tüm dünya ülkelerine seslenerek, 3 Ağustos'ta Filistin halkına destek için sokaklara inmelerini istedi. Haniye, "3 Ağustos, Gazze'ye ve mahkumlara destek için ulusal ve uluslararası bir gün olsun, mahkumlarımıza ve Filistin halkına karşı soykırım savaşı durana kadar sürekli eylemler devam etsin" dedi.

Haniye, "3 Ağustos'un Filistin'in her yerinde, mülteci kamplarında, diasporada, Arap ve İslam dünyasında ve dünyanın tüm özgür insanlarından, Gazze Şeridi'ndeki halkımızı ve işgal hapishanelerindeki tutuklularımızı desteklemek için kararlı bir eylem günü olmasını dört gözle bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - DOHA