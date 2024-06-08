Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye: İsrail'in tercihlerini kabul etmeyeceğiz - Son Dakika
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Politika

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye: İsrail'in tercihlerini kabul etmeyeceğiz

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik yoğun saldırılarının ardından yaptığı açıklamada, İsrail'in tercihlerini dayatamayacağını ve Filistinlilerin güvenliğini sağlamayan hiçbir anlaşmayı kabul etmeyeceklerini belirtti. Haniye, halkın teslim olmayacağını ve Hamas'ın cani düşmana karşı haklarını savunmaya devam edeceğini vurguladı.

08.06.2024 16:59
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Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İsrail'in Gazze Şeridi'nin merkezine gerçekleştirdiği yoğun saldırının ardından yaptığı açıklamada, İsrail'in kendi tercihlerini dayatamayacağını ve Filistinlilerin güvenliğini sağlamayan hiçbir anlaşmayı kabul etmeyeceklerini söyledi.

Hamas Siyasi Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İsrail'in Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı ve çevresindeki bölgelere gerçekleştirdiği yoğun saldırının ardından açıklamalarda bulundu. Haniye, "Halkımız teslim olmayacak ve direniş (Hamas), bu cani düşman karşısında haklarımızı savunmaya devam edecek. Eğer (İsrail) işgal, kendi tercihlerini bize zorla kabul ettirebileceğine inanıyorsa bunun bir hayal olduğunu anlamalıdır" ifadelerini kullandı. Haniye, Hamas'ın Filistin halkının güvenliğini sağlamayan hiçbir anlaşmayı kabul etmeyeceğini vurguladı.

İsrail'in Nuseyrat ve Gazze Şeridi'nin merkezindeki diğer bölgelere yönelik saldırılarında en az 55 Filistinli hayatını kaybederken, onlarca kişi de yaralandı. - GAZZE

Kaynak: İHA

Filistin, İsrail, Gazze, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye: İsrail'in tercihlerini kabul etmeyeceğiz - Son Dakika

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