Hamas Müzakere Heyeti Kahire'de - Son Dakika
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Hamas Müzakere Heyeti Kahire'de

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Hamas heyeti, Gazze'deki ateşkesin ikinci aşaması için Kahire'de müzakerelere başladı.

Hamas heyeti, Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasına ilişkin müzakereleri sürdürmek üzere Kahire'ye gitti.

Gazze'nin savaş sonrası geleceğine ilişkin müzakereler hız kazandı. Hamas'tan yapılan açıklamada, müzakere heyetinin Gazze'de ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının uygulanmasına ilişkin görüşmeleri sürdürmek üzere Mısır'ın başkenti Kahire'ye gittiği ifade edildi. Heyetin Mısır, Katar ve Türkiye'den arabulucularla görüşeceği, ayrıca Filistinli gruplar ve siyasi güçlerle istişarelerde bulunacağı aktarıldı. Görüşmelerin ateşkesin pekiştirilmesi, anlaşmada yer alan tüm taahhütlerin yerine getirilmesinin sağlanması ve ikinci aşamaya geçilmesi üzerine odaklanacağı belirtildi. Görüşmelerde Gazze Şeridi'ndeki insani durumun da ele alınacağı, yardım teslimatlarına getirilen kısıtlamaların ve İsrail'in soykırımının sivilleri etkilemeye devam ettiği vurgulandı. İsrail'in Gazze genelinde devam eden saldırılar, insani yardıma getirilen kısıtlamalar ve üzerinde anlaşmaya varılan yükümlülüklerin yerine getirilmesindeki gecikmelerle ateşkes anlaşmasını defalarca ihlal etttiği kaydedildi.

Kaynak: İHA

Politika, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Politika Hamas Müzakere Heyeti Kahire'de - Son Dakika

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