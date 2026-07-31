Hamas, Siyasi Arenadan Çekilmeyecek - Son Dakika
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Hamas, Siyasi Arenadan Çekilmeyecek

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Gazi Hamad, Hamas'ın Filistin'in ayrılmaz bir parçası olarak kalacağını vurguladı.

Hamas'ın üst düzey yetkilisi Gazi Hamad, Hamas'ın siyasi arenadan çekilmeyeceğini bildirerek, "Ancak Filistin ulusal dokusunun ayrılmaz bir parçası olarak kalmaya devam edecek" dedi.

Hamas'ın üst düzey yetkilisi Gazi Hamad, ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu Hamas ve Gazze'deki tüm silahlı grupların tamamen silahsızlandırılmasına yönelik anlaşmaya ilişkin Hamas'ın silahsızlanmasının, İsrail'in Gazze Şeridi'nden kademeli olarak çekilmesine ve İsrail destekli milis güçlerinin lağvedilmesine bağlı olduğunu belirtmişti. Gazi Hamad yeni bir açıklama yaparak. Hamas'ın siyasi arenadan çekilmeyeceğini bildirerek, "Ancak Filistin ulusal dokusunun ayrılmaz bir parçası olarak kalmaya devam edecek" dedi. Anlaşmanın olağanüstü, zor şartlar altında sağlandığını kaydeden Hamad, Hamas'ın Filistin halkının meşru haklarını savunmak için ulusal sorumluluklarını ve görevlerini yerine getirmeye devam edeceğini de sözlerine ekledi.

Gazze anlaşmasının sadece silahlanmayla ilgili olmadığını, kapsamlı bir anlaşma olduğunu söyleyen Hamas yetkilisi, anlaşmanın İsrail'in askeri saldırısının sona ermesini, Gazze Şeridi'nden askerlerin tamamen çekilmesini, Ulusal Komite ve uluslararası güçlerin konuşlandırılmasını ve yeniden yapılanmayı içerdiğini söyledi. Hamad, ağır silahlar konusunda ise Hamas'ın cephaneliğini Ulusal Komite'nin sorumluluğu ve gözetimi altında depolama niyetini açık ve net bir şekilde dile getirdiğini belirtti. Hamad, "Bu, İsrail'in bir dizi taahhüdü yerine getirmesine, özellikle de ilk aşamanın tam olarak uygulanmasına, Gazze Şeridi'nden kademeli çekilmenin başlamasına, Ulusal Komite'nin girişine, uluslararası güçlerin konuşlandırılmasına ve silahlı çetelerin dağıtılmasına bağlıdır" açıklamasını yaptı.

"Hamas, Filistin halkı uğruna tavizler verdi" diyen Gazi Hamad, "İlk amacımız, Gazze Şeridi'ndeki halkımızı İsrail işgalinin sürdürdüğü düşmanca önlemlerden ve suç planlarından korumak" ifadesini kullandı.

Kaynak: İHA

Filistin, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Hamas, Siyasi Arenadan Çekilmeyecek - Son Dakika

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