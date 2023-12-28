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Hamas Sözcüsü: Halkımıza yönelik saldırılar durmadan kabul edebileceğimiz hiçbir anlaşma yok - Son Dakika
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Hamas Sözcüsü: Halkımıza yönelik saldırılar durmadan kabul edebileceğimiz hiçbir anlaşma yok

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken yayınladığı sesli mesajda, halklarına yönelik saldırıları durdurmadan hiçbir anlaşma kabul etmeyeceklerini belirtti. Ubeyde, İsrail ordusuna yönelik saldırılara ait yayınladıkları görüntülerin sadece buzdağının görünen kısmı olduğunu ifade ederek, Filistin halkının bu savaştan başı dik olarak çıkacağını vurguladı.

Hamas Sözcüsü: Halkımıza yönelik saldırılar durmadan kabul edebileceğimiz hiçbir anlaşma yok
28.12.2023 - 22:34,
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Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, yayınladığı sesli mesajda, " Dünya, vicdansız suçlular veya aciz seyirciler olmak üzere ikiye bölündü" ifadelerini kullanarak, "Halkımıza yönelik saldıralar durmadan kabul edebileceğimiz hiçbir anlaşma yok" dedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 83'üncü günde devam ederken, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, sesli mesaj yayınladı. Ubeyde mesajda, Hamas'ın önceliğinin Filistin halkına yönelik İsrail saldırılarını durdurmak olduğunu belirterek, hiçbir şeyin bundan daha önemli olmadığını vurguladı.

İsrail saldırıları sona ermeden yeni bir esir takası anlaşması olmayacağını yineleyen Ubeyde, "Halkımıza yönelik saldırganlık tamamen durmadan kabul edebileceğimiz hiçbir anlaşma yok" dedi.

İsrail ordusuna yönelik saldırılara ait bugüne kadar yayınladıkları görüntülerin sadece buzdağının görünen kısmı olduğunu aktaran Ubeyde, "Gazze'ye yönelik saldırının başlamasından bu yana 825 İsrail aracı imha edildi" dedi.

Filistin halkının bu savaştan başı dik olarak çıkacağını ifade eden Ubeyde, "Dünya, vicdansız suçlular veya aciz seyirciler olmak üzere ikiye bölündü. İsrail işgaline yüzyılın darbesini indirdik ve dünyaya hak ve özgürlük talep eden bir halk olduğumuzu gösterdik" dedi.

Aksa Tufanı Operasyonu'nun Siyonist İsrail'i yok olma yoluna soktuğunu belirten Ubeyde, "Haklarımızın elimizden alındığını bildiğimiz için mücadeleye devam ediyoruz" - GAZZE

Kaynak: İHA
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