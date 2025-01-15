Hamas'tan Ateşkes Cevabı

Politika

Hamas tarafından yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin cevabın arabuluculara iletildiği bildirildi.

İsrail ve Hamas arasında Gazze Şeridi'nde ateşkes ve rehine anlaşmasına ilişkin müzakerelerde sona gelindi. Hamas tarafından yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin cevabın arabuluculara iletildiği bildirilerek, siyasi büronun arabulucular tarafından sunulan teklifi görüşmek üzere acil bir toplantı düzenlediği aktarıldı. Hamas, anlaşma teklifine "sorumlu ve olumlu" bir şekilde yanıt verdiğini vurguladı. - DOHA