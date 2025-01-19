Hamas'tan Esir Listesi İsrail'e Gönderildi

Politika

Hamas'tan üst düzey bir yetkili, bugün serbest bırakılacak esirlerin listesinin İsrail'e gönderildiğini açıkladı.

İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasının yürürlüğe girmesi bekleniyor. Bugün TSİ 09.30'da yürürlüğe girmesi beklenen ancak Hamas'ın esir listesini teslim etmemesi nedeniyle ertelenen anlaşmada pürüzler ortadan kalktı. Hamas'tan üst düzey bir yetkili, bugün serbest bırakılacak esirlerin listesinin İsrail'e gönderildiğini açıkladı. İsrail medyası da bugün serbest bırakılacak esirlerin isimlerinin İsrail'e ulaştığını bildirdi.

İsrail Gazze'ye saldırdı

Hamas'a bağlı Gazze Sivil Savunma Kurumu, ateşkesin yürürlüğe girmemesini fırsat bilen İsrail'in sabah saatlerinde düzenlediği hava saldırılarında en az 8 Filistinlinin öldüğünü, 25 Filistinlinin de yaralandığını aktardı. - TEL AVİV