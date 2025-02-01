Hamas'tan Esir Takası: 2 İsrailli Serbest Bırakıldı - Son Dakika
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Politika

Hamas'tan Esir Takası: 2 İsrailli Serbest Bırakıldı

Hamas\'tan Esir Takası: 2 İsrailli Serbest Bırakıldı

Hamas, iki İsrailli sivili Gazze'de Kızılhaç'a teslim etti, üçüncü esir serbest bırakılacak.

01.02.2025 10:15
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Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, esir takası kapsamında İsrailli siviller Ofer Calderon ve Yarden Bibas'ı Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus şehrinde Kızılhaç yetkililerine teslim etti. Hamas, 3. esir Keith Siegel'i ise Gazze şehrinde serbest bırakacak.

Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta başlayan ateşkes anlaşmasının ilk aşaması kapsamında 4. takas süreci gerçekleştiriliyor. Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, İsrailli 2 sivil Ofer Calderon ve Yarden Bibas'ı Gazze'nin güneyindeki Han Yunus şehrinde Kızılhaç yetkililerine teslim etti. Sertifika verilen esirler, takasın gerçekleştirildiği bölgede kurulan sahneye çıkarıldı. Bir Kızılhaç yetkilisi ile Kassam Tugayları mensubu, esirlerin teslimine ilişkin belge imzaladı. Esirler daha sonra Kızılhaç aracına bindirilerek İsrail'e dönmek üzere yola çıktı. İsrail ordusunun yapılan açıklamada da 2 esirin Kızılhaç tarafından teslim alındığı duyuruldu. Hamas, 3. esir Keith Siegel'i ise Gazze şehrinde serbest bırakacak.

İsrail'in esir takası kapsamında ilerleyen saatlerde 18'i müebbet hapis cezasına, 54'ü uzun süreli hapis cezasına çarptırılan, 111'i ise 7 Ekim 2023'ten beri tutuklu bulunan toplam 183 Filistinliyi serbest bırakması bekleniyor. - HAN YUNUS

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İsrail, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Politika Hamas'tan Esir Takası: 2 İsrailli Serbest Bırakıldı - Son Dakika

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