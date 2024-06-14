Hamas Üyesi: Gazze'de hayatta kalan rehine sayısını bilmiyoruz - Son Dakika
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Politika

Hamas Üyesi: Gazze'de hayatta kalan rehine sayısını bilmiyoruz

Hamas Siyasi Büro Üyesi Usame Hamdan, Gazze Şeridi'nde hayatta kalan rehine sayısı hakkında bir fikri olmadıklarını ifade etti. Hamdan ayrıca Hamas'ın ateşkesi kabul etmesi için İsrail'in net bir tutumuna ihtiyaç olduğunu belirtti.

14.06.2024 10:24
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Hamas Siyasi Büro Üyesi Usame Hamdan, Gazze Şeridi'nde hayatta kalan rehine sayısı hakkında bir fikri olmadıklarını ifade etti.

Hamas Siyasi Büro Üyesi Usame Hamdan, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta ABD merkezli CNN International kanalına röportaj verdi. Hamdan, ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı son ateşkes planının, Hamas'ın çatışmaların sona ermesi yönündeki taleplerini karşılamadığını söyledi. Hamdan, "Hamas'ın ateşkesi kabul etmesi, Gazze'den tamamen çekilmesi, Filistinlilerin geleceklerini kendilerinin belirlemesine, Gazze'nin yeniden inşasına, ablukanın kaldırılmasına izin vermesi için İsrail'in net bir tutumuna ihtiyacı vardı. Rehinelerin serbest bırakılmasına ilişkin adil bir anlaşma hakkında konuşmaya hazırız" ifadelerini kullandı. Ateşkes süresinin Hamas için önemli bir konu olduğunu vurgulayan Hamdan, düşmanlıkların kalıcı olarak sona ermesi ve İsrail'in Gazze'den tamamen çekilmesi gerektiğini belirtti. Hamdan, "İsrailliler yalnızca 6 haftalık ateşkes istiyor ve sonra saldırılara geri dönmek istiyor. Amerikalılar şimdiye kadar İsraillileri (kalıcı ateşkesi) kabul etmeye ikna edemediler" şeklinde konuştu.

"7 Ekim, işgale karşı tepkiydi"

Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e saldırı kararından pişman olup olmadığı sorusunu cevaplayan Hamdan, yaşanan durumdan İsrail'i sorumlu tutarak saldırının "işgale karşı bir tepki" olduğunu ifade etti. Hamdan, "Bunun sorumlusu İsrail işgalidir. Eğer işgale direnirseniz sizi öldürecekler, eğer işgale direnmezseniz sizi yine öldürecekler ve ülkenizden sınır dışı edecekler. Peki ne yapmamız gerekiyor, sadece beklemek mi?" ifadelerini kullandı.

"Kaç rehinenin hayatta olduğunu bilmiyoruz"

Hamdan, Gazze Şeridi'nde hayatta kalan rehine sayısını bilmediklerini belirterek, "Bu konuda hiçbir fikrim yok. Kimsenin bu konuda bir fikri yok" şeklinde konuştu. Hamdan ayrıca İsrail ordusunun geçtiğimiz cumartesi günü Gazze'den 4 rehineyi kurtardığı operasyonun, 1'i ABD vatandaşı olmak üzere 3 rehinenin ölümüyle sonuçlandığını dile getirdi. Serbest bırakılan rehinelerinin psikolojik sorunlar yaşadığı iddiası sorulan Hamdan, yaşananlardan bir kez daha İsrail'i sorumlu tuttu. Hamdan, "Eğer psikolojik sorunları varsa bunun İsrail'in Gazze'de yaptıklarından kaynaklandığına inanıyorum. Çünkü İsrail'in yaptıklarını (hiç kimse) kaldıramaz, her gün bombalıyor, sivilleri öldürüyor, kadınları ve çocukları öldürüyor. Bunu (rehineler) kendi gözleriyle gördüler" diye konuştu.

İsrail yönetimi, Gazze'de tutulan 100'den fazla rehineden 70'inden fazlasının hayatta olduğuna inanıyor. - BEYRUT

Kaynak: İHA

İsrail, Gazze, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

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