Hamas ve El Fetih Çin'de bir araya gelecek - Son Dakika
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Politika

Hamas ve El Fetih Çin'de bir araya gelecek

Hamas ve El Fetih'in üst düzey yetkilileri önümüzdeki hafta Çin'de bir araya gelecek. Çin, Hamas ve El Fetih'in üst düzey yetkililerini ağırlayacak. Toplantı, taraflar arasındaki anlaşmazlıkları giderme çabasının bir parçası olarak gerçekleşecek. Hamas ve El Fetih, daha önce Rusya ve Çin'de görüşmeler yapmış ve ilerleme kaydetmişti.

15.07.2024 22:53
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Hamas ve El Fetih'in üst düzey yetkilileri önümüzdeki hafta Çin'de bir araya gelecek.

Çin, Hamas ve El Fetih'in üst düzey yetkililerini ağırlayacak. Filistinli iki hareketin ismi açıklanmayan yetkililerinin ABD medyasına yaptığı açıklamaya göre, toplantı taraflar arasındaki anlaşmazlıkları giderme çabasının bir parçası olarak gerçekleşecek.

Hamas ve El Fetih, Şubat ayında 'ortak Filistin hükümeti' kurulmasını görüşmek üzere Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araya gelmişti. Taraflar Nisan ayında da Pekin'de görüşmüş, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, "İki taraf, siyasal uzlaşmanın diyalog ve istişare yoluyla gerçekleştirilmesi yönündeki siyasi iradesini beyan etti, birçok spesifik konu üzerinde görüşmelerde bulundu ve cesaret verici ilerlemeler kaydetti" ifadelerini kullanmıştı.

Hamas, 2007'den bu yana 17 yıldır Gazze Şeridi'ni yönetiyor. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın başında olduğu El Fetih ise, Batı Şeria ile Doğu Kudüs'ü yönetiyor. - PEKİN

Kaynak: İHA

Rusya, Diplomasi, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

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