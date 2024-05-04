Hamas: Gazze Şeridi'ne saldırıları sona erdirmeyen ateşkes kabul edilmeyecek
Hamas yetkilisi, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların sona erdirilmediği takdirde ateşkesin kabul edilmeyeceğini belirtti. Kahire'de yapılan görüşmelerde Hamas, İsrail'in saldırılarına son verilmesi ve ablukanın kaldırılması taleplerini dile getirdi.
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4.05.2024 23:23:38. #1.11#
SON DAKİKA: Hamas: Gazze Şeridi'ne saldırıları sona erdirmeyen ateşkes kabul edilmeyecek - Son Dakika
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