Hamas yetkilisi: Suç cezalandırılmalı

Politika

Hamas'ın üst düzey yetkilisi Halil El Hayya, "Biz ve İran bölgesel savaş istemiyoruz ama suç cezalandırılmalı" dedi.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin İran'da suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından Hamas'ın üst düzey yetkilisi Halil El Hayya, İran'ın başkenti Tahran'da basın toplantısı düzenledi. El Hayya, "Biz ve İran bölgesel savaş istemiyoruz ama suç cezalandırılmalı" dedi. - TAHRAN