Hamza Dağ'dan Basmane esnafına müjde
Hamza Dağ: "Önce tabelalardan başlanarak görsel ve alt yapı düzenlemeleri yapılacak"
İZMİR - Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, Basmane bölgesindeki esnafı ziyaret etti. Dağ, öncelikle iş yerlerinin tabelasından başlayarak, Anafartalar'da görsel ve alt yapı olarak düzenlemeler yapılacağının müjdesini verdi.
Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, seçim çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ediyor. Güne Bayraklı'da başlayan Hamza Dağ'ın ikinci durağı Konak oldu. Dağ, Cumhur İttifakı Konak Belediye Başkan Adayı Ceyda Bölünmez Çankırı ve Konak İlçe Başkanı Mehmet Said Başdaş ile birlikte Basmane bölgesindeki esnafı ziyaret etti.
Hamza Dağ ve beraberindekiler, İzmir'in bilindik; ancak hizmet anlamında geride kalmış Anafartalar Caddesi esnafının da taleplerini dinledi. Esnaf, özellikle yolların bozukluğu ve görsel olarak caddenin hizmet görmediği yönünde şikayette bulundu. Bunun üzerine Hamza Dağ, 1 Nisan itibariyle öncelikli olarak Anafartalar Caddesi'ndeki iş yerleri tabelalarından başlanacağını, hem görsel olarak hem de yollarda çalışmalar yapılacağının müjdesini verdi.
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