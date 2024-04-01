Hamza Dağ\'dan CHP ve Tugay\'a tebrik mesajı

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, İzmir'deki seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay'ı tebrik etti. Dağ, "İzmirliler bize, belediyenin şehrimizin ihtiyaçlarını giderip gidermediğini, sorunlarını çözüp çözmediğini denetleme yetkisi vermiştir" dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. "Hemşehrilerimizin takdiriyle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olmaya hak kazanan Cemil Tugay'ı ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni tebrik ediyoruz" diyen Dağ, "İzmirliler bize, belediyenin şehrimizin ihtiyaçlarını giderip gidermediğini, sorunlarını çözüp çözmediğini denetleme yetkisi vermiştir" diyerek seçim sonucunu yorumladı.
AK Partili Dağ, yaptığı yazılı açıklamada şu sözlere yer verdi:
"Allah nasip etti, 12 yıl boyunca milletvekili olmaktan gurur duyduğum şehrimizde Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldum.
Bu süreç boyunca çok şükür ki eşsiz İzmir'imizin her bir köşesinde hemşehrilerimize ulaştık. Büyük bir gayret ve samimiyet ile durmadan, yorulmadan koştuk, koştuk, koştuk. Ne mutlu ki, özverili, gayretli, çalışkan yol arkadaşlarıyla bu koşuyu yaşadık, tecrübe ettik.
Öncelikle, bu yolculukta kendisinden, ailesinden, işinden, vaktinden fedakarlık yaparak bizimle olan milletvekillerimize, il başkanımıza, il yönetimimize, ilçe başkanlarımıza ve ilçe yönetimlerimize, teşkilatımızın her bir ferdine, Cumhur İttifakı'nın ortakları, MHP başta olmak üzere bütün paydaşlarına, il başkanlarından teşkilatlarına, sandık görevlilerimize şükranlarımı ifade ediyorum. Hamd olsun ki sizler gibi kalender, yürekli, inançlı, çalışkan insanlarla bu yolu yürümek nasip oldu. Kıymetli kardeşlerim, hiçbir seçim sonucu, bizim İzmir'imize olan sevdamızın önüne geçemez.Biz, her zaman "Milletin dediği olur" dedik ve bu düşünceye inandık. Bu düşünceyle, milletimize hizmet etmek uğruna nice güzel işlerin altına imzamızı attık. Kazandık, şımarmadık. Kaybettik, küsmedik, darılmadık. Kazanırken "Kazandık, bitti" anlayışında olmadık. Bugün de "Kaybettik, bitti" demiyoruz, demeyeceğiz. Hep birlikte çok güzel bir şarkıyı tek bir ağızdan seslendirdik. Bugün, bu şarkı burada bitmemiştir, bitmeyecektir. Kıymetli kardeşlerim, bizim eşsiz İzmir'imiz için daha söyleyecek çok işimiz, daha yürüyecek çok yolumuz vardır. Bu şehrin her bir sokağında hatıraları, yaşanmışlıkları, hikayeleri olan bir hemşehriniz, bir kardeşiniz olarak İzmir'e hizmet etmeye her daim devam edeceğim. Kıymetli hemşehrilerim, biz, "Biz İzmir'iz, başarabiliriz" dedik.
Bizim başarı kıstasımız hiçbir zaman yalnızca seçim kazanmak olmamıştır. Biz bugün sandıktan belki birinci çıkmadık, ancak biliyoruz ki her bir hemşehrimizin takdirini kazandık. Çünkü kavga etmedik, çünkü sığ siyasetin polemikleriyle hemşehrilerimizi oyalamadık,
Çünkü "Sevdik, sevdalandık, İzmir'e bağlandık" diyerek tek gündem olarak İzmir'imizi gördük. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olmadan önce de biz İzmir'e sevdalıydık, bundan sonra da bir İzmir sevdalısı olarak hayatımıza devam edeceğiz. Her daim kulaklarımızda çınlayan, zihinlerimizde yer tutan, gönlümüzde yaşayan bir dize vardır; unutmayalım, yenilgi yenilgi büyüyen bir zafer vardır. Biz ortaya koyduğumuz çaba ile eşsiz İzmir'imizin potansiyelini hemşehrilerimize gösterdik. Gençlerimizin, kadınlarımızın, çiftçimizin, sanayicimizin, esnafımızın mutluluğu için bir vizyonu anlattık. Bu vizyon, seçim sonucu ne olursa olsun hemşehrilerimizin zihninde, gönlünde yer edinmiştir. Hemşehrilerimizin takdiriyle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olmaya hak kazanan Sn. Cemil Tugay'ı ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni tebrik ediyoruz. Sandığın verdiği mesaj çok nettir. Ortaya çıkan netice, hemşehrilerimizin hizmet beklentisini, talebini, ihtiyacını çok net bir şekilde göstermektedir. İzmirliler bize, belediyenin şehrimizin ihtiyaçlarını giderip gidermediğini, sorunlarını çözüp çözmediğini denetleme yetkisi vermiştir.
Biz bugünden sonra, geçmişten çok daha güçlü bir şekilde şehrimizin, hemşehrilerimizin menfaatini gözetmek durumundayız.
Nasıl ki milletvekilliğimiz döneminde "Söz konusu İzmir'in menfaatiyse, bu menfaati siyasete konu etmeyiz" dedik, bundan sonra da aynı anlayışla hareket edeceğiz.
Değerli yol arkadaşlarım,
Tüm belediye başkan adayı arkadaşlarımıza da süreç boyunca ortaya koydukları özveri için teşekkür ediyorum.
Biz, önümüzdeki 5 yıl boyunca, Cumhur İttifakı olarak kazandığımız ilçelerde ortaya koyacağımız çalışmalarla gerçek belediyecilik farkını ortaya koymakla mükellefiz.
İfade ettiğim gibi; yılmadan, yorulmadan, küsmeden yolumuza devam edeceğiz.
Konuşmamı sonlandırırken,
Her birinize bir kez daha teşekkür ediyor, bizlere güvenen, teveccüh gösteren tüm hemşehrilerimize sizlerin nezdinde sevgi ve saygılarımı iletiyorum.
Sağ olun, var olun.
Allah'a emanet olun." - İZMİR
Son Dakika › Politika › Hamza Dağ'dan CHP ve Tugay'a tebrik mesajı - Son Dakika
Kesin olmayan sonuçlara göre, Sırrı Söylemez 17 bin 685, AK Parti adayı Feyat Asya 10 bin 616 oy aldı.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Antalya'daki yerel seçimlerde saat 02.04 itibarıyla CHP Adayı Muhittin Böcek yüzde 49.24, Cumhur İttifakı'nın Adayı Hakan Tütüncü yüzde 40.17 oy aldı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin oy sayma işlemleri devam ediyor. Antalya'daki sandıkların yüzde 96,56'sı açıldı.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, İzmir'deki yerel seçimlerde saat 02.02 itibarıyla CHP Adayı Cemil Tugay yüzde 49.83, Cumhur İttifakı'nın Adayı Hamza Dağ yüzde 37.65 oy aldı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin oy sayım işlemleri devam ediyor. İzmir'de sandıkların yüzde 99.16'sı açıldı. Açılan sandık sonuçlarına göre, CHP Adayı Cemil Tugay oyların yüzde 49.83'ünü, Cumhur İttifakı'nın Adayı Hamza Dağ yüzde 37.65'ini aldı.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Ankara'daki yerel seçimlerde saat 02.00 itibarıyla CHP Adayı Mansur Yavaş yüzde 61.11, Cumhur İttifakı'nın Adayı Turgut Altınok yüzde 31.67 oy aldı. Oy sayım işlemleri devam ediyor.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Adana'daki yerel seçimlerde saat 02.07 itibarıyla CHP Adayı Zeydan Karalar yüzde 47.65, Cumhur İttifakı'nın Adayı Fatih Mehmet Kocaispir yüzde 38.09 oy aldı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin oy sayma işlemleri devam ediyor. Adana'daki sandıkların yüzde 98,66'sı açıldı. Açılan sandık sonuçlarına göre, CHP Adayı Zeydan Karalar oyların yüzde 47.65'ini, Cumhur İttifakı'nın Adayı Fatih Mehmet Kocaispir ise yüzde 38.09'unu aldı.
CHP adayı Özlem Çerçioğlu, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini kazandı. Kesin olmayan sonuçlara göre, Çerçioğlu 309 bin 942, AK Parti adayı Mustafa Savaş 221 bin 618 oy aldı. Özlem Çerçioğlu, 11 Ağustos 1968 tarihinde Aydın'ın Nazilli ilçesinde doğdu ve eğitimini tamamladı. Çeşitli toplumsal projelerde görev alan Çerçioğlu, 22. ve 23. dönem CHP Aydın Milletvekili olarak da görev yaptı.
Erzincan Belediye Başkanlığı seçimlerinde MHP adayı Bekir Aksun, kesin olmayan sonuçlara göre 30 bin 33 oy alarak birinci oldu. Bağımsız aday Yüksel Çakır ise 21 bin 605 oy aldı. Bekir Aksun, Erzincan doğumlu olup eğitimini tamamladıktan sonra öğretmenlik ve ticaret alanlarında faaliyet göstermiştir. MHP İl Başkanlığı ve çeşitli görevlerde bulunan Aksun, evli ve 3 çocuk babasıdır.
Kırklareli Belediye Başkanlığı seçimlerinde MHP adayı Derya Bulut, kesin olmayan sonuçlara göre 21 bin 270 oy alarak seçimi kazandı. CHP adayı Mehmet Siyam Kesimoğlu ise 20 bin 785 oyda kaldı. Derya Bulut, Kırklareli doğumlu olup, eğitimini Kırklareli ve Afyonkarahisar'da tamamlamıştır. Daha önce MHP milletvekili adayı olan Bulut, evli ve iki çocuk babasıdır.
Sivas Belediye Başkanlığı seçimlerinde Büyük Birlik Partisi adayı Adem Uzun, kesin olmayan sonuçlara göre 72 bin 281 oy alarak seçimi kazandı. AK Parti adayı Hilmi Bilgin ise 49 bin 203 oyda kaldı. Adem Uzun, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi mezunu olan ve öğretim üyesi olarak görev yaptığı üniversiteden belediye başkan adaylığı nedeniyle ayrılan bir isimdir. Uzun, iyi derecede İngilizce bilen ve evli olan 2 çocuk babasıdır.
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