Hamza Dağ, İzmir\'deki taksicilere kabin ve kamera sistemi hediye edecek

Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, seçilmesi halinde taksicilere kabin ve kamera sistemi hediye edeceklerini bildirdi.
Dağ'ın basın bürosundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Karabağlar ilçesi İnönü Caddesi'nde esnafı ziyaret eden Dağ, Cumhur İttifakı'nın Karabağlar Belediye Başkan adayı Mehmet Sadık Tunç ile talepleri dinledi.
Kentte hayata geçirmek istediği projeleri anlatan Dağ, daha sonra bir taksi durağını ziyaret etti.
Dağ, İzmir'de taksi şoförü Oğuz Erge'nin aracına aldığı kişi tarafından öldürüldüğünü hatırlatarak, "Hem İzmir'de yaşadığımız elim hadise hem de taksici esnafımızın bu konudaki talepleri doğrultusunda, hem kabini hem de kamera sistemini göreve geldiğimizde Büyükşehir Belediyesi olarak taksici esnafımıza hediye edeceğiz. Bunun sözünü, vaadini de böylece vermiş olduk." ifadesini kullandı.
Sağlık çalışanlarına ziyaret
Hamza Dağ, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı Eşrefpaşa Hastanesi'nde sağlık çalışanlarını ziyaret etti.
Başhekim Opr. Dr. Yavuz Uçar'dan hastane hakkında bilgi alan Dağ, sağlık çalışanlarının Tıp Bayramını kutladı, onlara karanfil verdi.
Dağ, günü kurtaracak işlerle kentteki sorunların çözülemeyeceğini belirterek, köklü çözüm için çalışacaklarını kaydetti.
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Azerbaycan'da düzenlenen 11. Küresel Bakü Forumu'na katılan eski Başbakan Binali Yıldırım, uluslararası sistemin Suriye, Yemen, Libya, Ukrayna ve Gazze'deki savaşları durdurmakta yetersiz kaldığını belirtti. Yıldırım, panelde yaptığı konuşmada savaş ve barış arasındaki ince çizginin kaybolduğunu ve güce dayalı reel politiğin hakim olduğunu ifade etti. Ayrıca, milli güvenliğe yönelik tehditlere karşı önlemler almanın gerekliliğini vurguladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl'ün Genç ilçesinde yaptığı ziyarette gerçek belediyeciliğin, belediyenin kuruluş amacına uygun olarak halkın hizmetleri için kullanılması gerektiğini vurguladı. Yılmaz, Türkiye'nin son 21 yılda elde ettiği başarıları artırarak devam ettireceklerini ve Genç ilçesinde gerçekleştirilen büyük bir projenin ekonomiye katkı sağlayacağını belirtti. Ayrıca, Yılmaz, Genç Belediye Başkanı Mehmet Zeki Dirik'in çalışkanlığı ve tecrübesiyle ilçenin eksiklerini tamamlayacağını ve yeni projelerle gerçek belediyeciliği göstereceğini ifade etti.
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