Hamza Dağ, İzmir'deki taksicilere kabin ve kamera sistemi hediye edecek - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Hamza Dağ, İzmir'deki taksicilere kabin ve kamera sistemi hediye edecek

Hamza Dağ, İzmir\'deki taksicilere kabin ve kamera sistemi hediye edecek

Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, seçilmesi halinde taksicilere kabin ve kamera sistemi hediye edeceğini açıkladı. Dağ, Karabağlar ilçesinde esnaf ziyareti yaparken bu sözü verdi ve taksicilerin taleplerini dikkate aldıklarını belirtti. Ayrıca, Dağ, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Eşrefpaşa Hastanesi'nde sağlık çalışanlarını ziyaret ederek Tıp Bayramı'nı kutladı ve onlara desteklerini iletti.

14.03.2024 17:25  Güncelleme: 17:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, seçilmesi halinde taksicilere kabin ve kamera sistemi hediye edeceklerini bildirdi.

Dağ'ın basın bürosundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Karabağlar ilçesi İnönü Caddesi'nde esnafı ziyaret eden Dağ, Cumhur İttifakı'nın Karabağlar Belediye Başkan adayı Mehmet Sadık Tunç ile talepleri dinledi.

Kentte hayata geçirmek istediği projeleri anlatan Dağ, daha sonra bir taksi durağını ziyaret etti.

Dağ, İzmir'de taksi şoförü Oğuz Erge'nin aracına aldığı kişi tarafından öldürüldüğünü hatırlatarak, "Hem İzmir'de yaşadığımız elim hadise hem de taksici esnafımızın bu konudaki talepleri doğrultusunda, hem kabini hem de kamera sistemini göreve geldiğimizde Büyükşehir Belediyesi olarak taksici esnafımıza hediye edeceğiz. Bunun sözünü, vaadini de böylece vermiş olduk." ifadesini kullandı.

Sağlık çalışanlarına ziyaret

Hamza Dağ, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı Eşrefpaşa Hastanesi'nde sağlık çalışanlarını ziyaret etti.

Başhekim Opr. Dr. Yavuz Uçar'dan hastane hakkında bilgi alan Dağ, sağlık çalışanlarının Tıp Bayramını kutladı, onlara karanfil verdi.

Dağ, günü kurtaracak işlerle kentteki sorunların çözülemeyeceğini belirterek, köklü çözüm için çalışacaklarını kaydetti.

Kaynak: AA

Eşrefpaşa Hastanesi, Tıp Bayramı, Karabağlar, İzmir, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Hamza Dağ, İzmir'deki taksicilere kabin ve kamera sistemi hediye edecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Binali Yıldırım: Kurallara dayalı uluslararası sistem savaşları durdurmakta yetersiz kaldı
    18:57 Binali Yıldırım: Kurallara dayalı uluslararası sistem savaşları durdurmakta yetersiz kaldı

    Azerbaycan'da düzenlenen 11. Küresel Bakü Forumu'na katılan eski Başbakan Binali Yıldırım, uluslararası sistemin Suriye, Yemen, Libya, Ukrayna ve Gazze'deki savaşları durdurmakta yetersiz kaldığını belirtti. Yıldırım, panelde yaptığı konuşmada savaş ve barış arasındaki ince çizginin kaybolduğunu ve güce dayalı reel politiğin hakim olduğunu ifade etti. Ayrıca, milli güvenliğe yönelik tehditlere karşı önlemler almanın gerekliliğini vurguladı.

  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Gerçek Belediyecilik Halkın Hizmetleri İçin Olmalıdır
    18:50 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Gerçek Belediyecilik Halkın Hizmetleri İçin Olmalıdır

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl'ün Genç ilçesinde yaptığı ziyarette gerçek belediyeciliğin, belediyenin kuruluş amacına uygun olarak halkın hizmetleri için kullanılması gerektiğini vurguladı. Yılmaz, Türkiye'nin son 21 yılda elde ettiği başarıları artırarak devam ettireceklerini ve Genç ilçesinde gerçekleştirilen büyük bir projenin ekonomiye katkı sağlayacağını belirtti. Ayrıca, Yılmaz, Genç Belediye Başkanı Mehmet Zeki Dirik'in çalışkanlığı ve tecrübesiyle ilçenin eksiklerini tamamlayacağını ve yeni projelerle gerçek belediyeciliği göstereceğini ifade etti.


18:07 14 Mayıs’ı bilen şirketin anketi İşte İstanbul’un 7 ilçesinde son durum 14 Mayıs'ı bilen şirketin anketi! İşte İstanbul'un 7 ilçesinde son durum
17:59 Eyüpsultan’daki kaza sonrası tutuklanan Ayşe Ceren S.’nin ifadesi ortaya çıktı: Eylem Hanım bana ’Havalimanına sür’ dedi Eyüpsultan'daki kaza sonrası tutuklanan Ayşe Ceren S.'nin ifadesi ortaya çıktı: Eylem Hanım bana 'Havalimanına sür' dedi
16:58 Metro istasyonunda intihar eden gençten geriye kalan not yürek dağladı Metro istasyonunda intihar eden gençten geriye kalan not yürek dağladı
16:30 Erdoğan: Sırtını örgüte dayayan siyasi temsilciler kendi ikballerini kotarmak peşindeler Erdoğan: Sırtını örgüte dayayan siyasi temsilciler kendi ikballerini kotarmak peşindeler
11:32 “Şahsımızın gölgesinde yürüyor“ demişti Kasım Gülpınar’dan Erdoğan’ı kızdıracak öneri "Şahsımızın gölgesinde yürüyor" demişti! Kasım Gülpınar'dan Erdoğan'ı kızdıracak öneri
17:59 Sadettin Saran, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu Sadettin Saran, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
17:57 Hakemin kararlarına dayanamayan antrenör, takımını sahadan çekti Hakemin kararlarına dayanamayan antrenör, takımını sahadan çekti
17:15 Fernando Muslera, Fatih Terim’in takımına transfer oluyor Fernando Muslera, Fatih Terim'in takımına transfer oluyor
17:14 Pitbull köpeği Şila’yı öldüren sanığın cezasında artırım yapılarak 4 yıla çıkarıldı Pitbull köpeği Şila'yı öldüren sanığın cezasında artırım yapılarak 4 yıla çıkarıldı
17:02 İsrail Başbakanı Netanyahu: Refah’a gireceğiz İsrail Başbakanı Netanyahu: Refah'a gireceğiz
16:41 Lazio, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’u radarına aldı Lazio, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'u radarına aldı
16:38 80 yaşındaki sürücü tünele tersten girdi, iş makinesine çarptı 80 yaşındaki sürücü tünele tersten girdi, iş makinesine çarptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2024 18:54:25. #1.13#
SON DAKİKA: Hamza Dağ, İzmir'deki taksicilere kabin ve kamera sistemi hediye edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement