 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Hamza Dağ: İzmir markasını dünya şehirleriyle yarışır hale getireceğiz - Son Dakika
Üye Girişi

Hamza Dağ: İzmir markasını dünya şehirleriyle yarışır hale getireceğiz

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, İzmir markasını dünya şehirleriyle yarışır hale getireceklerini söyledi. Seçim çalışmalarını sürdüren Dağ, esnafla bir araya gelerek sorunları ve önerileri dinledi. İzmir'in marka değerini yükseltmek ve sorunlarına derman olmak önemli bir misyon olarak belirtildi.

Hamza Dağ: İzmir markasını dünya şehirleriyle yarışır hale getireceğiz
22.01.2024 - 18:01,
Abone Ol

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, İzmir markasını dünya şehirleriyle yarışır hale getireceklerini söyledi.

Seçim çalışmalarını sürdüren Dağ, tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda esnafla bir araya geldi, onların sorunlarını ve önerilerini dinledi.

Konak Meydanı'nda gazetecilere açıklamalarda bulunan Dağ, eski İzmir Büyükşehir belediye başkanlarını ziyaret ettiğini, onların tecrübelerini dinlediğini ve şehirle ilgili düşüncelerini paylaştığını anımsattı.

Eski başkanlarla istişareye devam edeceklerini vurgulayan Dağ, şunları kaydetti:

"Hiçbir zaman polemik içerisinde olmayacağız. İzmir markasını dünya şehirleriyle yarışır haline getireceğiz. Özellikle 30 ilçemizle sosyal belediyeciliği İzmir'e sağlayacağız. İzmir'de gerçekleştireceğimiz belediyecilik, 80 ilimizde örnek belediyecilik olacak ve mega projelerimizle bu şehri Allah'ın izniyle marka şehir haline getireceğiz. İzmir artık sorunlardan kurtulmuş bir şehir haline gelecek. İzmir'de zeybeği de halayı da hep beraber oynayacağız. İzmir Körfezi'ne bakarak şarkıları, türküleri Allah'ın izniyle hep beraber söyleyeceğiz ve bu inançla, bu şiarla yola çıktık. Büyükşehir belediye başkanlarımızdan tecrübelerimizi edindik. İnşallah bundan sonra da yine aynı bu anlayışla yolumuza devam edeceğiz. Bundan sonra da sadece önümüzdeki 65 günlük süre zarfında değil, sonraki 5 yılda da bizi İzmir'in sokaklarında her yerde göreceksiniz."

AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu ise İzmir'in marka değerini yükseltmek ve sorunlarına derman olmanın kendileri için önemli bir misyon olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Konak Meydanı, Kemeraltı, AK Parti, İzmir, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Hamza Dağ: İzmir markasını dünya şehirleriyle yarışır hale getireceğiz - Son Dakika


00:51
ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi
00:22
Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı
00:07
Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu
23:24
İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti
23:11
Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi
22:55
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu
22:23
Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
22:14
İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi

Son Dakika
00:51 ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi
00:22 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı
00:07 Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu
23:24 İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti
23:11 Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi
22:55 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu
22:23 Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
22:14 İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi
21:42 Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü transferinde sona yaklaşıyor
21:39 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2024 06:05:56. #1.13#
SON DAKİKA: Hamza Dağ: İzmir markasını dünya şehirleriyle yarışır hale getireceğiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement