Hamza Dağ, Kemeraltı ve Konak\'ı İzmir\'in can damarı yapmayı hedefliyor

Politika

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, " Kemeraltı'nı ve Konak'ı İzmir'in yeniden can damarı yapmayı hedefliyoruz. Sokak sanatçılarının performansları, açık hava sergileri, müzik etkinlikleri ve lezzet festivalleri ile Kemeraltı, İzmir'in kültürel yaşamının kalbinde yer alacak" dedi.

Hamza Dağ, seçim çalışmasına bugün Konak'ta başladı. Dağ, beraberinde Cumhur İttifakı Konak Belediye Başkan Adayı Ceyda Bölünmez Çankırı ve AK Parti Konak İlçe Başkanı Said Başdaş ile birlikte Kemeraltı Çarşısı'nda kurulan TARKEM'i ziyaret etti. Hamza Dağ ve beraberindekileri, TARKEM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Deniz Bartın ve üyeler karşıladı.

"Yaşanabilir bir İzmir için 31 Mart'a hazırlanıyorum"

Hamza Dağ, milletvekilliği dönemi başta olmak üzere uzun yıllardır bir taraftan İzmir'in sorunları çözmek için gayret gösterenlere omuz verdiğini, bir taraftan da sürüncemede kalan, kangren haline gelmiş sorunlar için de çözüm yolu arayışını sürdürdüğünü belirterek, "Uzun soluklu bu çalışmalarımızın ardından şimdi elimize bir fırsat geçti. 18 Ocak'tan itibaren büyükşehir belediye başkan adayı olarak İzmirlilere projelerimizi, çözüm yollarımızı anlatıyorum. Şehrimizin her insanına daha yaşanabilir bir İzmir bırakmak, geçmişi ihya, geleceği inşa etmek için büyük bir aşkla 31 Mart'a hazırlanıyorum" ifadelerini kullandı.

Tarihi Kemeraltı bölgesi için hem hayallerine hem de projelerine değinen Hamza Dağ, "Projemizin adı 'KALBİMİZMİR: Tarihi Konak Atatürk Meydanı ve Kemeraltı cazibe merkezi projesi' İhtiyaç duyduğu ilgi ve bakımı görmemesi nedeniyle zaman içerisinde eski canlılığını yitiren bölgemizde hayata geçireceğimiz projemizle bu değerli mirası restore ederek Kemeraltı'nı ve Konak'ı İzmir'in yeniden can damarı yapmayı hedefliyoruz. Konak ve Kemeraltı'ndaki tescilli binalar, projemizin en önemli parçalarından birini oluşturuyor. Bu binaları, müzeler ve kültürel mekanlar olarak işlevlendirileceğiz. Sokak sanatçılarının performansları, açık hava sergileri, müzik etkinlikleri ve lezzet festivalleri ile Kemeraltı, İzmir'in kültürel yaşamının kalbinde yer alacak" şeklinde konuştu.

"Turist sayısını 2 katına çıkaracağız"

Hamza Dağ, son 30 yılda, İzmir'e yıllık 1 ile 1.5 milyon turistin geldiğini belirterek, "Projelerimizle görev süremin sonunda bu rakamı en az iki katına çıkaracağımıza inanıyorum. Tabii bunları hayalden gerçeğe dönüştürebilmemiz için önümüzde bir sınav var. Önce bu sınavı geçmemiz gerekiyor ve ancak sizin desteğinizle sınavı başarıyla verebiliriz. İzmir'i, İzmir yapan tüm paydaşların desteğine ihtiyacımız var" vurgusu yaptı.

"Kemeraltı'nın UNESCO listesine girmesini istiyoruz"

Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nın UNESCO sürecine değinen Hamza Dağ, konuşmasında şu ifadelere değindi:

"Önümüzdeki dönem çok sıkı takip edeceğimiz, inşallah çok zor olmayacak şekilde de netice alacağımız bir süreç olacak. Bir yok kazası var o yol kazasını atlatacağız. Bizde Kemeraltı'nı UNESCO listesine girmesi taraftarıyız. Bunun da sonuna kadar takibini yapacağız. Önümüzdeki dönemde çok gecikmeden bu konuda başarılı olacağımızdan hiç şüphem yok."

Program sonunda TARKEM yöneticileri, sununlar ile tarihi çarşıya ilişkin Hamza Dağ ve beraberindekilere bilgi verdi. Hamza Dağ daha sonra Kemeraltı Çarşısı esnafını ziyaret ederek seçimde destek istedi. - İZMİR