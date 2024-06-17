Hamza Dağ: Parti olarak daha çok çalışacağız - Son Dakika
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Politika

Hamza Dağ: Parti olarak daha çok çalışacağız

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Kütahya teşkilatının düzenlediği programda partililerle bayramlaştı. Programda konuşan Dağ, zor bir dönemden geçtiklerini ve ekonomik yönden önemli adımlar atacaklarını belirterek, birlik ve beraberlik içinde önümüzdeki yıllara ulaşacaklarını söyledi.

17.06.2024 20:07
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Hamza Dağ: "Parti olarak daha çok çalışacağız"

KÜTAHYA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Kütahya teşkilatının düzenlediği programına katılarak partililerle bayramlaştı.

Kadim Konağında gerçekleşen programa, AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, AK Parti Milletvekili Adil Biçer, Kütahya İl Genel Meclisi Başkanı Muammer Özcura, AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanı Hamit Çelik, AK Parti Kütahya İl Gençlik Kolları Başkanı Melih Berk Sildir, AK Parti Kütahya Kadın Kolları Başkanı Esra Özbek Balcı ve partililerin yanı sıra Kütahyalı vatandaşlar da katıldı.

Programda konuşan AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, "Bizim işimiz hayra motor, şerre fren olmaktır. Hep beraber çok çalışmamız lazım, zaman hızlı geçiyor, bir bakmışsınız 2028 seçimleri gelmiş, bir bakmışsınız 2029 seçimleri gelmiş. O yüzden işimizi yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Zor bir dönemden geçtiklerini ve ekonomik yönden çok önemli adımlar atacaklarını söyleyen Hamza Dağ, "Attığımız adımlar artık ayakları yere basan adımlar. Canla başla çalışmak zorundayız. Birlik ve beraberlik içinde önümüzdeki yıllara birlikte ulaşacağız" diye konuştu.

(ŞEN-EFE-Y)

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Hamza Dağ: Parti olarak daha çok çalışacağız - Son Dakika

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