Hamza Dağ, Selçuk'ta orman işçileriyle buluştu ve Torbalı'da patlamada hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye ziyareti gerçekleştirdi

Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Selçuk'ta orman işçileriyle bir araya geldi, Torbalı'da lokantada meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye ziyareti gerçekleştirdi.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Dağ 29 Haziran'da Selçuk ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale eden orman işçileriyle buluştu.

Yangından etkilenen 2 işletmeyi de ziyaret eden Dağ, orman yangınlarının basit önlemlerle engellenebileceğine dikkati çekti.

Dağ, sigara izmaritinden çıkan yangınları konuşmaktan üzüntü duyduğunu kaydederek, "İnsanın içi acıyor, ciğerleri yanıyor. Hem sıcak hem de rüzgarlı havalardan herkesin çok daha dikkatli olması gerekiyor. Alacağımız küçük tedbirlerle orman yangınlarını engelleyebiliriz. Selçuk ve Menderes'teki orman yangınlarından etkilenenlere bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Hamza Dağ, 30 Haziran'da Torbalı'da bir lokantada yaşanan patlamada hayatını kaybeden Evin Aslan, Birgül Sarsılmaz ile Dilek Bağ'ın ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.