Hamza Dağ, Selçuk'ta orman işçileriyle buluştu ve Torbalı'da patlamada hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye ziyareti gerçekleştirdi - Son Dakika
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Politika

Hamza Dağ, Selçuk'ta orman işçileriyle buluştu ve Torbalı'da patlamada hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye ziyareti gerçekleştirdi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Selçuk'ta orman işçileriyle bir araya geldi ve orman yangınlarının önlenmesi için önlemlerin alınması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Torbalı'da meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.

05.07.2024 11:05
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Selçuk'ta orman işçileriyle bir araya geldi, Torbalı'da lokantada meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye ziyareti gerçekleştirdi.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Dağ 29 Haziran'da Selçuk ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale eden orman işçileriyle buluştu.

Yangından etkilenen 2 işletmeyi de ziyaret eden Dağ, orman yangınlarının basit önlemlerle engellenebileceğine dikkati çekti.

Dağ, sigara izmaritinden çıkan yangınları konuşmaktan üzüntü duyduğunu kaydederek, "İnsanın içi acıyor, ciğerleri yanıyor. Hem sıcak hem de rüzgarlı havalardan herkesin çok daha dikkatli olması gerekiyor. Alacağımız küçük tedbirlerle orman yangınlarını engelleyebiliriz. Selçuk ve Menderes'teki orman yangınlarından etkilenenlere bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Hamza Dağ, 30 Haziran'da Torbalı'da bir lokantada yaşanan patlamada hayatını kaybeden Evin Aslan, Birgül Sarsılmaz ile Dilek Bağ'ın ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Hamza Dağ, Selçuk'ta orman işçileriyle buluştu ve Torbalı'da patlamada hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye ziyareti gerçekleştirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hamza Dağ, Selçuk'ta orman işçileriyle buluştu ve Torbalı'da patlamada hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye ziyareti gerçekleştirdi - Son Dakika
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