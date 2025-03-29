Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 26 ilde yapılan son seçim anketinden çıkan sonuçlar - Son Dakika
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Politika

Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 26 ilde yapılan son seçim anketinden çıkan sonuçlar

Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 26 ilde yapılan son seçim anketinden çıkan sonuçlar

ORC Araştırma'nın 25-27 Mart 2025 tarihli anketine göre; CHP yüzde 30,2 ile birinci parti olurken, AK Parti yüzde 28,1 ile ikinci sırada yer aldı. MHP yüzde 8,0, DEM yüzde 7,5, Zafer Partisi ise yüzde 5,1 oy aldı. Ankete 26 ilde 3.160 katılımcı dahil oldu.

29.03.2025 13:17
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ORC Araştırma, 25- 27 Mart 2025 tarihleri arasında 26 ilimizi kapsayan anketin sonuçlarını açıkladı. Ankete katılan 3.160 kişi arasında yapılan değerlendirmeye göre; CHP yüzde 30,2 ile en yüksek oyu alarak birinci parti oldu. Adalet ve AK Parti ise yüzde 28,1 ile ikinci sırada yer aldı.

ZAFER PARTİSİ YÜKSELİŞTE

CHP ve AK Parti'nin ardından MHP yüzde 8,0 oy oranı ile üçüncü sırada yer alırken, DEM yüzde 7,5 ile dördüncü sırada bulunuyor. Zafer Partisi ise yüzde 5,1 ile beşinci sırada yer alarak, barajı geçebilecek partiler arasında yerini aldı. İYİ Parti ise yüzde 5,0 ile bu sıralamada altıncı sırada yer aldı.

DİĞER PARTİLERİN OY ORANLARI ŞÖYLE;

İşte anketin grafiği;

Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 26 ilde yapılan son seçim anketinden çıkan sonuçlar

Zafer Partisi, Politika, AK Parti, 27 Mart, Güncel, MHP, Son Dakika

Son Dakika Politika Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 26 ilde yapılan son seçim anketinden çıkan sonuçlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (23)

  • Filozof sn.:
    ben asla bu orana inanmıyorum ülkeyi adeta mahfeden malum partiye orta zeka sahibi hiçkimse oy felan vermez tek adam saray rejimi ülke için en büyük tehdittir. 98 78 Yanıtla
  • rambo kenan:
    GELİYOR GELMEKTE OLAN NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE 75 56 Yanıtla
  • Yunus Yeniay:
    Bu chp ara ara yükselişe geçiyor milleti kandırıyor sonra seçim kazanıyor ülkeyi bi 50 yıl geri götürdükten sonra millet dizini dövüyor şimdi yine kandırdı bi seçim daha kazanırsa vay halimize 63 53 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    akp %15 alamaz 70 43 Yanıtla
  • Gez Gez Bitmiyor:
    sizin anketlere göre şu anda kiloctaroglu cumhur başkanıydı, naberrr. 46 24 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    hepsi boş dalga dubara bu anketler 51 14 Yanıtla
  • Yunus Durak:
    Şu lidere sadakat anlayışı yüzünden, mhp'nin başındaki bir gitse oylar iyi ve zafer partisine kayacak. 41 14 Yanıtla
  • Yasin Zandolu:
    Ulkey nerde mahfetti herkesin altında arabalar her taraf tiklik tıklım bu partinin ülkeye ve tşk yaptığı yatırımları 100yildir yapmadı tabi sen heralde bundan önceki yılları ya bilmiyorsun yadachp aklınla hırsızı arsizi savunuyorsun tek adam rejimi diyorsunda CHP ülkeyi tek parti olara kaç yıldır yönetmiş kaç kişiyi aşmış siz ona bakin 19 28 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    valla hepsine inanirim bi sekilde ama mhp yuzde 8 ine na inanmam. bi yazarin dedigi gibi " bakalim Apo (pici) ya hakaretten ilk kim tutuklanacak" noktasina ulkeyi getirdigi icin.. daha dogrusu 50 sube mudurlugu, 300 burokrat, 1000 bekci kadrosu , 200 mudur benden olsun aksi halde akp benim adamlarini atamiyor diye . binlerce sehit kaninu yerde biraktigi halde yuzde 5 ancak. 34 11 Yanıtla
  • Veysel Kalınsazlıoğlu:
    Bu anket kime göre neye göre istanbulda istediğin kesime gidersen birinci parti sen çıkarsın bu içanidoludada bu böyle doğudada aynıdır. Bu milleti abdal yerine koyanlar ablalar. 8 3 Yanıtla
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SON DAKİKA: Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 26 ilde yapılan son seçim anketinden çıkan sonuçlar - Son Dakika
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