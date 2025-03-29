ORC Araştırma, 25- 27 Mart 2025 tarihleri arasında 26 ilimizi kapsayan anketin sonuçlarını açıkladı. Ankete katılan 3.160 kişi arasında yapılan değerlendirmeye göre; CHP yüzde 30,2 ile en yüksek oyu alarak birinci parti oldu. Adalet ve AK Parti ise yüzde 28,1 ile ikinci sırada yer aldı.
CHP ve AK Parti'nin ardından MHP yüzde 8,0 oy oranı ile üçüncü sırada yer alırken, DEM yüzde 7,5 ile dördüncü sırada bulunuyor. Zafer Partisi ise yüzde 5,1 ile beşinci sırada yer alarak, barajı geçebilecek partiler arasında yerini aldı. İYİ Parti ise yüzde 5,0 ile bu sıralamada altıncı sırada yer aldı.
İşte anketin grafiği;
Son Dakika › Politika › Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 26 ilde yapılan son seçim anketinden çıkan sonuçlar - Son Dakika
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