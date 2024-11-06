Harris, Trump'ı Tebrik Etti

Politika

Demokrat Parti Başkan Adayı Kamala Harris, seçimi kazanan rakibi Donald Trump'ı arayarak tebrik etti.

ABD'de başkanlık seçiminde sonuçların netleşmesinin ardından Demokrat Parti Başkan Adayı Kamala Harris, seçimi kazanan Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump'ı arayarak tebrik etti. Harris'in yardımcısı, Harris'in öğleden sonra yapmayı planladığı konuşma öncesinde Trump ile iktidarın barışçıl bir şekilde devredilmesinin önemini ele aldığını ifade etti. - WASHINGTON