Hasan Kılca yol asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi - Son Dakika
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Hasan Kılca yol asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi

16.06.2022 11:41
Hasan Kılca yol asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, fen işleri müdürlüğüne bağlı ekiplerin Karaaslan Dede Mahallesinde yürüttüğü yol yapım ve asfaltlama çalışmalarını inceledi.

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, fen işleri müdürlüğüne bağlı ekiplerin Karaaslan Dede Mahallesinde yürüttüğü yol yapım ve asfaltlama çalışmalarını inceledi.

Karatay Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz asfalt sezonunda olduğu gibi bu sezonda da ilçe merkezi ve merkeze en uzak mahallelerdeki yol yapım, asfaltlama, bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede ekipler, yeni sezonun başladığı günden bu yana ilçenin birçok noktasında yol yapım ve asfalt serimi gerçekleştiriyor. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da Karaaslan Dede Mahallesini ziyaret ederek Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin bölgede yaptığı yol yapım ve asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Hasan Kılca, ekiplerin 3 yıl içerisinde 650'ye yakın sokakta yol yapım çalışması yaptıklarını ve bu konuda önemli bir mesafe kaydettiklerini ifade ederek bu dönemde de gayretlerine devam ettiklerini söyledi.

"Tüm ekibimizle sahada Karatayımız için çalışıyoruz"

Gelişimde, değişimde ve yenilikte süreklilik anlayışı ile hareket ettiklerine dikkat çeken Kılca, hizmetleri vatandaşlara ulaştırırken doğru planlamadan ve kaliteden ödün vermediklerinin altını çizdi. Kılca açıklamasında şu ifadelere yer verdi; "İlçemizin tüm yaşam alanlarındaki trafik akışının rahat ve konforlu olması için yollarımızın düzgün olması adına büyük bir gayret içerisindeyiz. Sokaklarımızı, mahallelerimizi, caddelerimizi düzenli olarak izleyerek sorun olan yerde çözüm üretiyoruz. Üç yılda hayata geçen alt ve üst yapı yatırımlarıyla ilçemizin 80 mahallesine aynı seviyede kaliteli ve kalıcı hizmetler ulaştırdık. Bu çerçevede Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz birçok noktada çalışmalarını yürütüyor. Yine Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz birçok noktada park yapımını devam ettiriyor. Bugün Karaaslan Dede Mahallemizde asfalt serimi gerçekleştiren arkadaşlarımızı ziyaret ettik. Hizmetlerimizi hemşehrilerimize ulaştırırken, doğru bir planlama, alt yapı ve tesisleşmeyi baz alarak kaliteden ödün vermeyen bir anlayışıyla yapıyoruz. Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar Karatay'ımızda 650'ye yakın sokakta asfalt serimi gerçekleştirdik. Her yıl bu rakamları geçecek şekilde çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Şu anda da tüm ekibimiz sahadayız. Gelecek nesillere kaliteli ulaşım ağına sahip bir ilçe bırakmak adına var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz." - KONYA

Hasan Kılca yol asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi
Hasan Kılca yol asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi
Hasan Kılca yol asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi
Hasan Kılca yol asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Hasan Kılca yol asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi - Son Dakika

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