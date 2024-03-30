Hasan Togar'ın 'Sevdamız Tekkeköy Buluşması' ilgi gördü
Ekin Uzunlar vatandaşları coşturdu
SAMSUN - Tekkeköy Belediye Başkanı ve Yeniden Refah Partisi Tekkeköy Belediye Başkan Adayı Hasan Togar'ın düzenlediği "Sevdamız Tekkeköy Buluşması" büyük ilgi gördü.
Tekkeköy Belediye Başkanı ve Adayı Hasan Togar'ın düzenlediği Sevdamız Tekkeköy Buluşması'na, binlerce Tekkeköylü akın etti. Lojmanlar mevkisinde bulunan Merkez Seçim Koordinasyon Merkezi önünde kurulan sahneden binlerce kişiye seslenen Başkan Togar, seçmenlerden 31 Mart'ta sandıkları patlatma sözü aldı.
"Bir tarih daha yazacağız"
Başkan Hasan Togar, kendisine ve partisine karşı atılan iftiralara en güzel cevabı Tekkeköy halkının 31 Mart'ta sandıkta vereceğini belirterek, "Burada oturmayan, Tekkeköy'de ikamet etmeyen, 'ben bu ilçeyi çok seviyorum' diyemez. Önce yaşadığın yeri sevecek, sevdiğin yerde yaşayacaksın. Uzun yıllar yol arkadaşlığı yaptığım AK Parti'lilere sesleniyorum. Biliyorum partiniz işgal edildi, 22 yıldır eviniz gibi gördüğünüz partinize işgal edenler nedeniyle giremiyorsunuz. Seçim bürolarına gidiyor ama 2 dakika vakit geçiremiyorsunuz. Az kaldı, 31 Mart'tan sonra sizler de bu işgalden kurtulacaksınız. Bunun için sizlere büyük bir görev düşüyor. Sizlerin iradesini yok sayan, 8 ay önce Cumhurbaşkanlığı seçimlerden sizlerden oy isterken AK Parti ve Cumhurbaşkanımıza ağır ithamlarda bulunarak, 'Bu uğursuzlara oy vermeyin' diyenleri evinizden kovmak için sandıklara Hasan Togar için, Tekkeköy için gelmelisiniz. Sizler de 31 Mart'tan sonra partinizi işgal edenlerden kurtarmak için bu ilçenin sokaklarını kardeş kavgalarına döndürmek isteyenlere en büyük tokadı sandıkta atacaksınız Allah'ın izniyle. 16 yıl boyunca sizin başınızı öne eğdirmedim. 10 yıl boyunca milletvekilleri 'Samsun'un en başarılı belediyesi Tekkeköy Belediyesi' dedi. Sizlerle birlikte bir tarihi daha yazacağız" dedi.
"Ayağa kalk Tekkeköy, ilçene sahip çık"
31 Mart yerel seçimlerinde yeni bir hikaye yazacaklarını belirten Başkan Togar, "1994 yerel seçimlerinde İstanbul'da kim büyükşehir belediye başkanı seçildi? Recep Tayyip Erdoğan. İstanbul'da Refah Partisi'nin adayı, bakın orada Refah, burada Refah. Orada Refah, burada Yeniden
Refah. İstanbul'da 3 yılda tarihin en büyük hizmetlerine imza atan bilgili, becerikli, hepimizin kabul ettiği, İstanbul aşığı, uzun adamı Recep Tayyip Erdoğan'dı. 10 yıl boyunca bu ilçeye altın çağını yaşatan, en mutlu, huzurlu, barış dolu günlerini yaşatan, Samsun'un 4 yıldır en çok göç alan ilçesi haline gelen, Türkiye'nin her yerinden gelen insanların yaşamak için tercih ettiği Tekkeköy'ü ve bu ilçeye de birçok eser kazandıran, bu başarılara imza atan Tekkeköy aşığı, bu ilçenin uzun adamı Hasan Togar'dır. İlçemize sahip çıkacak mıyız? 31 Mart'ta sandıkları patlatacak mıyız? 31 Mart akşamı, bu ilçenin tamamının okuduğu bir hikayeyi, hep birlikte yazacak mıyız? Ayağa kalk Tekkeköy, geleceğine sahip çık. Sizleri 1 Nisan'a kadar uykusuz kalmaya, ilçemize sahip çıkmaya davet ediyor ve ömrümün en mutlu, gururlu yaşattığınız için önünüzde sevgi ve saygıyla hürmetle eğiliyorum" diye konuştu.
Ekin Uzunlar vatandaşları coşturdu
Başkan Togar, konuşmasının ardından ilçe halkına sürpriz yaptı. 2 ay süren seçim çalışmalarında yorulan Tekkeköy halkı için Ekin Uzunlar'ı sahneye çağıran Togar, Uzunlar ile vatandaşları baş başa bıraktı. Binlerce Tekkeköylü, Ekin Uzunlar'ın şarkılarına eşlik ederek keyifli vakit geçirdi.
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Kilimli Hisararkası Mahallesi Muhtar Adayı Bilgin Bayat, seçime az bir zaman kala seçmenleriyle buluşarak iftar öncesi hayır lokması dağıttı. Mahalle buluşmasında konuşan Bayat, hizmet odaklı bir muhtar adayı olduklarını ve destek istedi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 18 ilde düzenlenen 'SİBERGÖZ-30' operasyonlarında 40 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Operasyonlar, Nitelikli Dolandırıcılık, Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkındaki Kanuna muhalefet suçlarına yönelik gerçekleştirildi. Bakan Yerlikaya, yasa dışı bahis oynatan ve nitelikli dolandırıcılık yapan kişilere göz açtırmayacaklarını belirtti.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri öncesi Karaman'da tüm okullara sandıklar ile oy kullanma kabinleri tek tek yerleştirildi. Karaman'daki tüm okullarda saat 11.00 itibariyle sandık ve oy kullanma kabinleri yerleştirilmeye başlanırken, okullardan birisi de Ziya Gökalp Mahallesi'nde bulunan Dr. Sadık Ahmet İlkokulu oldu. Türkiye Muhtarlar Derneği Karaman Şube Başkanı Ali Öngay, kendi mahallesinde bulunan Dr. Sadık Ahmet İlkokulu'ndaki sandık ve oy kullanma kabinlerinin yerleştirilmesi çalışmalarına katıldı. Yarın yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde Karaman'da il genelinde emniyet bölgesinde 139 bin 522, jandarma bölgesinde de 50 bin 380 olmak üzere toplam 189 bin 902 seçmen 714 sandıkta oy kullanacak.
Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, yarın yapılacak yerel seçimler öncesi seçmene son kez seslendi. Baş, 'Pazar günü sandığa gideceğiz ve bir günlüğüne patron olacağız. Eğer yıllardır oy verdiğiniz insanlara oy verirseniz ertesi günden itibaren onların işçisi olmaya başlayacaksınız. Ama fikirlerinizi değiştirirseniz patron olmaya devam edeceksiniz' dedi.
TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi öğrencileriyle iftar sofrasında bir araya geldi. Akar ve Büyükkılıç, öğrencilerle sohbet ederek, desteklerini belirtti. Büyükkılıç, gençlere başarılar diledi ve öğrenciler de kendisine teşekkür etti.
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HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri öncesinde sandığa gitmenin katılımcı demokrasinin bir gereği olduğunu ve geleceğe sahip çıkmak olduğunu belirtti.
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, hafta sonu yapılacak yerel seçimler öncesinde komşularına çağrıda bulundu. Akpolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, birlikte güçlü bir Beşiktaş ve İstanbul için sandıkta birleşmelerini istedi.
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