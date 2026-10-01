Hasan Turan, kazada ölen Motovlogcudayi lakaplı Cumhur Kahraman'ın cenazesine katıldı - Son Dakika
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Hasan Turan, kazada ölen Motovlogcudayi lakaplı Cumhur Kahraman'ın cenazesine katıldı

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AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, trafik kazasında hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü Cumhur Kahraman için taziye mesajı yayımladı. Turan, Florya Yeni Camisi'ndeki cenaze namazına katılarak ailesine ve motosiklet camiasına başsağlığı diledi.

TBMM İdare Amiri ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü ve içerik üreticisi "Motovlogcudayi" lakaplı Cumhur Kahraman için taziye mesajı yayımladı.

Turan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kahraman'ın cenazesine katıldığı fotoğraflara yer verdi.

Kahraman'a son görevini yerine getirdiklerini belirten Turan, şu ifadeleri kullandı:

"Florya Yeni Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından dualarla ebedi yolculuğuna uğurladık. TBMM'de ziyaretimize geldiği görüşmemizde samimiyeti, güzel yüreği ve sıcaklığıyla gönlümüzde güzel bir yer edinen Cumhur kardeşimize Allah'tan rahmet, başta kederli ailesi olmak üzere tüm sevenlerine ve motosiklet camiasına sabır ve başsağlığı diliyorum. Rabb'im mekanını cennet, makamını ali eylesin."

Kaynak: AA
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