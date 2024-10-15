Hasan Ustalı MHP Ayvalık İlçe Başkanlığı'na Yeniden Atandı - Son Dakika
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Politika

Hasan Ustalı MHP Ayvalık İlçe Başkanlığı'na Yeniden Atandı

Hasan Ustalı MHP Ayvalık İlçe Başkanlığı\'na Yeniden Atandı

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Hasan Ustalı'yı Ayvalık İlçe Başkanı olarak atadı.

15.10.2024 16:15
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanlığı görevine Hasan Ustalı yeniden getirildi.

MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli'nin imzasıyla yapılan atamada, partinin Ayvalık İlçe Başkanı Hasan Ustalı görevinde kalırken, ilçe yönetim kurulu ise; Onur Hızlıgeçen, Ahmet Çakır, İsmail Ateşoğlu, Havva Nefise Çam, Ahmet Yalın, Ramazan Kaval, Fatih Akdeniz, Feiz İnier, Enis Darbuka, Mustafa Adil Arslan, Alican Yaşin, İlhami Şenyurt, Kadir Karakaş, Muhammet Lütfi Şişecioğlu, Şerif Doğan, Yusuf Şen, Ahmet Kuşçu, Murat Eygin, Ali Aran, Aydın Demir, Hasan Seyhan, Hakan Nazlı, Erhan Saygılı, Nur Sanlı Çiğre, Okan Özaydın, Alattin Oğuzhan, Kaynadır, Birgül Arsoy ve Burhan Çağru Karabulut isimlerinden oluştu.

Yeniden MHP Ayvalık İlçe Başkanlığı görevine gelen Hasan Ustalı, MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli ve MHP Genel Merkezi'nin kendisine ve yönetim kurulundaki arkadaşlarına gösterdiği büyük teveccühe teşekkür etti. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Hasan Ustalı MHP Ayvalık İlçe Başkanlığı'na Yeniden Atandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hasan Ustalı MHP Ayvalık İlçe Başkanlığı'na Yeniden Atandı - Son Dakika
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