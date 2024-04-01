Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, 15 ilçeyi adil bir şekilde yöneteceğini ve şehrin kardeşliğini birleştireceğini söyledi

Kesin olmayan sonuçlara göre Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan Cumhur İttifakı adayı Mehmet Öntürk, "15 ilçenin 15'ini de adil bir şekilde yöneteceğiz ve buradan şunu yapacağız, bu kadim şehrin kardeşliğini birleştireceğiz inşallah." dedi.
Öntürk, AK Parti İskenderun İlçe Başkanlığı önünde bir araya gelen vatandaşlara hitabında herkese teşekkür etti.
Cumhur İttifakı olarak çok ciddi bir şekilde kenetlendiklerini belirten Öntürk, "Hatay, büyük bir afet yaşadı, yaşanan afette biz Cumhur İttifakı olarak yola çıktık, 'Cumhur İttifakı'nın adayıyız ama Hatay'ı seven herkesi bu çatının altında bekliyoruz.' dedik, elhamdülillah o şekilde oldu. Allah milletimizden razı olsun. Şimdi artık kolları çemreyip inşallah hızlı bir şekilde şu memlekette bizden medet bekleyen, görev bekleyen insanlarımızı bir an önce mahallesine, yuvasına, evine kavuşturmak." ifadelerini kullandı.
Yapamayacakları hiçbir şeyin sözünü vermediklerini dile getiren Öntürk, ne söyledilerse hepsini yerine getireceklerini, milletin hizmetkarı olduklarını vurguladı.
Hizmet ederken adaletten şaşmayacaklarının altını çizen Öntürk, " Samandağ'a da aynı hizmeti yapacağız, İskenderun'a da aynı hizmeti yapacağız, Kırıkhan'a da Defne'ye de aynı hizmeti yapacağız. 15 ilçenin 15'ini de adil bir şekilde yöneteceğiz ve buradan şunu yapacağız, bu kadim şehrin kardeşliğini birleştireceğiz inşallah. Bu memleket, bu ayrımcılardan kurtuldu, bugün tarihi bir gün." şeklinde konuştu.
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