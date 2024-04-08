Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, YSK'nin seçim yenileme talebini reddetti - Son Dakika
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Politika

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, YSK'nin seçim yenileme talebini reddetti

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) CHP'nin Hatay'da seçimin yenilenmesi talebini reddetmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Öntürk, YSK'nin hukuki olarak kararını verdiğini belirterek, görevlerine devam ettiklerini ve şehri ayağa kaldırmak için çalıştıklarını söyledi.

08.04.2024 18:45  Güncelleme: 18:46
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Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) CHP'nin Hatay'da seçimin yenilenmesi talebini reddetmesine ilişkin "YSK zaten hukuki olarak kararını vermiştir ve biz görevimize devam ediyoruz, işimize bakıyoruz. Tek derdimiz bu şehri ayağa kaldırmak, bu şehrin birliğini, beraberliğini pekiştirmek ve inşallah kısa sürede tarihine, kültürüne uygun bir şekilde güzel bir şehir inşa etmek." dedi.

Öntürk, EXPO Kisecik'teki toplantı salonunda, gazetecilere, YSK'nin CHP'nin Hatay'da seçimin yenilenmesi talebini reddetmesine ilişkin açıklamada bulundu.

Hatay'ın kazandığını, birlik ve beraberliği sağlayarak kadim şehri el birliğiyle ayağa kaldıracaklarını belirten Öntürk, şöyle konuştu:

"31 Mart akşamı sandıklarda biliyorsunuz seçim kurulu heyeti var, sandık kurulu başkanları, başkan yardımcısı var. Orada oy oranına göre her partinin de ilk 4 partinin de orada temsilcileri var, ayrıca müşahitler var, hem temsilcileri olmayanlar için hem de temsilcisi olan partiler için seçime giren, girmeyen herkesin müşahit kartı da var. Şimdi böyle bir ortamda sandıklar sayılıyor, açılıyor, tutanaklar ıslak imzaya bağlanıyor, seçim kuralı bu şekildedir. Bu ıslak imzalar başkanın tüm üyelerin oradaki, CHP'lisi de AK Partilisi de İYİ Partilisi de TİP'i de tamamı imzalar, bunları tutanak altına alırlar ve ilçe seçim hakimliğine gelir bunlar. Bir nüshası oraya gelir, birer nüshası da oradaki üyelere verilir, bunlar da partilerine gider. Bizim de partimizde bunları topladık, oradaki üyelerin üstünden çalışmamızı yaptık. Bunları toplarken ıslak imzalı tutanakları toplarken hatalar olabilir mi? Olabilir, o düzeltiliyor."

"YSK zaten hukuki olarak kararını vermiştir"

Seçimi 3 bin küsur oy farkla aldıklarını dile getiren Öntürk, ıslak imzalı tutanakların toplamında birkaç hata yapıldığını ve bunların düzeltildiğini ifade etti.

Öntürk, mazbatalarının cumartesi günü verildiğini ve göreve başladıklarını anımsatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Görevimize geldik başladık ki ne başlayalım? Ankara'ya oluk oluk adam taşıyanlar, şehirde bir yangın çıksa itfaiyelerin bir gram yakıtı yok. Çalışan burada 8 bin üstü kardeşimiz var. Bunların maaşları kaç gün olmuş yatmıyor, kimsenin umurunda değil. Bu insanlar ne yer, ne yapar, neyle geçinir kimsenin umuru değil. Biz gelir gelmez kollarımızı çemredik ve şehrimizi ayağa kaldırmak için uğraşıyoruz, işimizin başındayız. Bugün de YSK zaten hukuki olarak kararını vermiştir ve biz görevimize devam ediyoruz, işimize bakıyoruz. Tek derdimiz bu şehri ayağa kaldırmak, bu şehrin birliğini, beraberliğini pekiştirmek ve inşallah kısa sürede tarihine, kültürüne uygun bir şekilde güzel bir şehir inşa etmek."

Bir gazetecinin çalışma planlarını sorması üzerine Öntürk, Hatay'ın demografik yapısını bozdurmama adına burada yeni bir şehir inşa edildiğini anlattı.

Belediyenin yapması gereken hizmetlerden bahseden Öntürk, hükümetle entegre ve hızlı bir şekilde Hatay'ı ayağa kaldıracaklarının altını çizdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, YSK'nin seçim yenileme talebini reddetti - Son Dakika

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