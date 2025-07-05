Hatimoğulları'ndan Barış ve Demokrasi Çağrısı - Son Dakika
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Politika

Hatimoğulları'ndan Barış ve Demokrasi Çağrısı

Hatimoğulları\'ndan Barış ve Demokrasi Çağrısı
05.07.2025 18:52
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DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları, Edremit'te barış ve demokratikleşme için birlik çağrısı yaptı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Balıkesir'in Edremit ilçesinde katıldığı toplantıda yaptığı konuşmada,

"Gelin ikinci yüzyılda Türkiye Cumhuriyeti'ni demokrasiyle buluşturalım, demokratik cumhuriyeti hep beraber inşa edelim" dedi.

Terör örgütü PKK tarafından silah bırakma sürecinin yaşanacağını ifade eden Hatimoğulları, "Ayın 10'u ile 12'si arasında silah bırakma merasimi gerçekleşecek. Türkiye'nin birçok kesiminden aydın, yazar, gazeteci, sosyalist örgütlerin ve siyasi partilerin temsilcilerinin huzurunda uluslararası temsiliyetlerin de katılımıyla bir silah bırakma süreci gerçekleşecek" dedi.

Hatimoğulları, "O yüzden burada ben bütün canlarımıza, bütün değerli halklarımıza, kadınlara, gençlere, işçilere, emekçilere, doğa ve insan hakları savunucularına buradan çağrımızı bir kez daha yineliyorum. Gelin barış ve demokratikleşme sürecini hep birlikte örgütleyelim. Hep birlikte kendi öz örgütlenmemizi güçlendirelim. Hep birlikte öz örgütlenmemizi barış ve demokratikleşmeyle bağlarını kurarak bu hattı güçlendirelim. Gelin ikinci yüzyılda Türkiye Cumhuriyeti'ni demokrasiyle buluşturalım, demokratik cumhuriyeti hep beraber inşa edelim. Bunun için örgütlenelim, bunun için mücadele edelim" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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