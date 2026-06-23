Hatimoğulları'ndan Emekli ve Asgari Ücret Açıklaması - Son Dakika
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Hatimoğulları'ndan Emekli ve Asgari Ücret Açıklaması

Hatimoğulları\'ndan Emekli ve Asgari Ücret Açıklaması
23.06.2026 15:27
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DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları, emekli ve asgari ücrette 60 bin lira zammı gerektirdi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Temmuzda emekli maaşı ve asgari ücrete mutlaka zam yapılmalı, emekli maaşı ve asgari ücret 60 bin liraya yükseltilmeli." dedi.

Hatimoğulları, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilere ilişkin operasyonları eleştirdi.

Operasyonların NATO Ankara Zirvesi öncesi yapıldığını söyleyen Hatimoğulları, "Bu ülkede bir NATO toplantısı olacak ama neredeyse bütün Türkiye'yi felç edecek derecede güvenlik önlemi alıyorlar." diye konuştu.

NATO'nun politikalarına itiraz ettikleri için operasyonların yapıldığını savunan Hatimoğulları, gözaltına alınan şüphelilerin serbest bırakılmasını istedi.

Ankara Valiliğinin, 7-8 Temmuz'da düzenlenecek 36. NATO Zirvesi kapsamında, 28 Haziran-10 Temmuz tarihleri arasında kent genelinde toplantı, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması ve benzeri etkinliklerin yasakladığını hatırlatan Hatimoğulları, bu kararın yürürlükten kalkması için parti olarak yargıya başvurduklarını söyledi.

Orta Doğu'daki gelişmelere dikkati çeken Hatimoğulları, "İran-ABD arasındaki anlaşma görüşmelerini memnuniyetle karşılıyoruz. Diyaloğun savaşa tercih edildiği her adım çok kıymetli, çok değerli. Silahların sustuğu her an, insanlığın kazancıdır ve temennimiz bu anlaşmanın tamamlanması ve sadece kağıt üzerinde kalmamasıdır." diye konuştu.

Hatimoğulları, İran-ABD anlaşması görüşülürken İsrail'in Lübnan'ı bombalamaya devam ettiğini, 1 milyona yakın insanın Lübnan'dan göç ettirildiğini belirterek, çatışmaların bir an önce son bulması gerektiğini ifade etti.

İsrail'in Filistin'e yönelik işgalinin devam ettiğini dile getiren Hatimoğulları, Filistinli çocukların katledilmesine tepki gösterdi.

ABD ile İran arasında devam eden görüşmelere değinen Hatimoğulları, şunları söyledi:

"Bu görüşmeler devam ederken Filistin işgaline son verilmesi de gündeme gelmeli. Orta Doğu'da silahlar susmalı ve barış konuşmalı. Bölge halkları olarak bizler savaşlardan bıktık, yorulduk. Çok öldük, çok kanımız aktı, çok göç ettik, çok işkence yaşadık. Evlerimiz başımıza yıkıldı. Artık yeter, bütün bölge halkları olarak barışa her şeyden daha çok ihtiyacımız var ve mutlaka bölgenin barışı tesis edilmeli."

İran devletine seslenen Hatimoğulları, ülkedeki bütün kesimlerin demokratik haklarının verilmesini istedi.

Emperyalizmin bölgedeki politikalarına dikkati çeken Hatimoğulları, "Savaş başladığı andan bu yana Kürtleri tehlikeli bir mecraya çekmek istediler. Savaşta vekil güç yapmak istediler ama olmadı. İran'daki Kürt örgütleri, kimsenin koçbaşı olmadığını söylemleriyle de pratiğiyle de gösterdi. Yalnızca halkların çıkarlarını esas alan net bir tutum ortaya koydular. Bu çok değerli bir şey. Kürtlerin muhatabı Irak'ta Bağdat, Türkiye'de Ankara, Suriye'de Şam, İran'da Tahran'dır. Bu tutumun değeri dört ülke tarafından bilinmeli." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye genç bir kuşağın yitirilişini izliyor"

Türkiye'nin ekonomik durumuna ilişkin değerlendirmeler yapan Hatimoğulları, emeği ile geçinen milyonlarca vatandaş için hayatın her gün daha fazla zorlaştığını savundu.

İşsizlik, yoksulluk, geçim ve barınma gibi sorunların devam ettiğini, bunların sorumlusunun iktidar olduğunu savunan Hatimoğulları, Türkiye'de 6,5 milyon gencin ne eğitimde ne de istihdamda yer aldığını iddia etti. Hatimoğulları, "Türkiye, genç bir kuşağın yitirilişini izliyor. Bu gençlerin sabah uyandıklarında gidecekleri okulu, işleri yok. Türkiye'de en yetenekli gençler, en iyi üniversiteleri bitiren gençler, Avrupa'nın yolunu tutmak durumunda kalıyor. Akıllı bir devlet 6,5 milyon gencin yurt dışına gitmesini engellemek, onları istihdama katmak için çaba harcar ve bununla ilgili politikalar geliştirir." diye konuştu.

Asgari ücret ve emekli maaşlarına değinen Hatimoğulları, "Temmuzda emekli maaşı ve asgari ücrete mutlaka zam yapılmalı, emekli maaşı ve asgari ücret 60 bin liraya yükseltilmeli." önerisinde bulundu.

Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafyanın her yerinde gerilimler yaşandığını dile getiren Hatimoğulları, bu jeopolitik gelişmelerin Türkiye için hem büyük bir fırsat hem de ağır riskler barındırdığını söyledi.

"Terörsüz Türkiye" sürecine işaret eden Hatimoğulları, "çerçeve yasa" tartışmalarını anımsattı.

Beklentilerinin çok açık ve net olduğunu dile getiren Hatimoğulları, "Çerçeve yasası bu yasama dönemi kapanmadan gelmeli. 'Yetiştiremedik ne yapalım, gelecek döneme kalsa bir şey olmaz' gibi yaklaşımlar kabul edilecek yaklaşımlar değildir. Ümit ediyoruz ki bize böyle yaklaşımlarla gelinmez." dedi.

Kaynak: AA

Asgari Ücret, Orta Doğu, DEM Parti, Politika, Güvenlik, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika Hatimoğulları'ndan Emekli ve Asgari Ücret Açıklaması - Son Dakika

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