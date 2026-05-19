Havza'da Sel İncelemesi ve Geçmiş Olsun Ziyareti

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili İlyas Topsakal, 12 Mayıs'ta selin yaşandığı Samsun'un Havza ilçesinde incelemede bulundu.

Topsakal, beraberindeki MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur ile Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat'ı ziyaret ederek, "geçmiş olsun" dileğinde bulundu ve selin ardından yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Havza Belediye Başkanı Murat İkiz ve MHP Havza İlçe Başkanı İbrahim Yüksel ile ilçe merkezinde inceleme gerçekleştiren Topsakal, esnaf ve vatandaşlara "geçmiş olsun" dileğini iletti.

Topsakal, gazetecilere, Havza'da zaman zaman sel yaşandığını ancak 40 yılı aşkın zamandır bu büyüklükte sel görmediklerini söyledi.

Şehirleri yaparken suyun akış yönüne uymak gerektiğini vurgulayan Topsakal, "Devletimiz hemen o gece araçlarını, gereçlerini ve maddi imkanlarını bölgeye yığmış, insanlarımızın mağdur olmaması için çalışmıştır. Dere üstüne yapılan 50'den fazla yapı var, yıkılıyor bunlar şimdi. Dere eski mecrasına kavuşturulacak inşallah." dedi.

Milletvekillerinin afetin yaşandığı günden itibaren çalışmalara başladığını anlatan Topsakal, şunları kaydetti:

"İhtiyaçlar Meclise geliyor. Mehmet Muş bakanımız başta olmak üzere bütün milletvekili arkadaşlarımız hemen acilen her türlü hukuki tedbir ile maddi yardımı getirdi. Bizler sizlerin yanındayız. Siz bizim canımızsınız, kalbimizsiniz, gönlümüzsünüz. İnşallah böyle acılar görmeyiz bir daha. Kökten çözülür bu dere meselesi, su meselesi. Başlanmış çalışmalar, daha güzel olacak. Biraz siz bizi eleştirdiniz. Niye? 'Afet bölgesi olmadı' diye ama yaptığımız iş, Mehmet Muş bakanımız da anlatmıştır, yaptığımız tüm zarar tespiti, ödenmesi, esnaf kredileri ve diğer kredilerin ertelenmesi zaten afet bölgesi ile ilgili. İsmini koymadık can kaybı olmadığı için ama aynen afet bölgesi gibi yardım yapılacak."