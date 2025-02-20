Hayat Memnuniyeti D düştü

Politika

CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, Türkiye'de hayatından memnun olanların oranında ciddi bir düşüş olduğunu ileri sürdü.

Pala, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TÜİK'in 2024 Yaşam Memnuniyeti Araştırması verilerini değerlendirdi. Türkiye'de, "Hayatımdan memnunum" diyenlerin oranında çok ciddi bir azalma olduğunu kaydeden Pala, "hayatımdan memnunum" diyenlerin oranının yüzde 60'lardan yüzde 49'lara gerilediğini anlattı.

OECD ülkeleri içinde de Türkiye'deki yaşam memnuniyet oranının düşük olduğunu vurgulayan Pala, "Bu ülkede yaşayanlar bunu hak etmiyorlar. Bu ülkede yaşayanlar çok daha iyi düzeyleri hak ediyorlar. TÜİK, araştırmasında memnuniyetsizliğin neden arttığına dair de bir çerçeve çizmeye çalışıyor. Yurttaşlar diyorlar ki, 'Türkiye'deki en önemli sorun hayat pahalılığı'. Bugün ülkede çok büyük bir kesim geçinmekle ilgili çok ciddi zorluğa sahip." diye konuştu.

Sosyal yardıma ihtiyaç duyan kişi sayısının 1 milyondan 5 milyona çıktığını ileri süren Pala, "Türkiye'de sorun kaynak yetersizliği değil, kaynakların dağıtımdaki tercihler." değerlendirmesinde bulundu.

Bu sonuçları kabul edilemez bulduklarını belirten Pala, "Türkiye'deki insanların hayatlarından memnun olacağı, gençlerin geleceğe umutla bakacağı bir sistem kurabilmek için de hemen hiç zaman geçirmeden bir seçime gidilmesini ve iktidarın değiştirilmesini zorunlu görüyoruz." ifadesini kullandı.