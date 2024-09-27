Yazıcı: AK Parti Lafla Değil İcraatla Yarışıyor - Son Dakika
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Politika

Yazıcı: AK Parti Lafla Değil İcraatla Yarışıyor

Yazıcı: AK Parti Lafla Değil İcraatla Yarışıyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "AK Parti kendisiyle yarışıyor.

27.09.2024 15:47
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "AK Parti kendisiyle yarışıyor. Kendi icraatlarıyla yarışıyor. Muhalefet partileri de hep laf üretiyor. Yani kimisi iş yapar kimisi laf üretir. Dolayısıyla laf üretmekle siyaset olmaz." dedi.

Yazıcı, AK Parti İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında, partisinin organize ettiği şehir buluşmaları programı kapsamında kentte bulunduğunu söyledi.

Eylül ayında bütün illerde şehir buluşmaları programlarının tamamlanacağını aktaran Yazıcı, daha sonra kongrelerin planlandığı şekilde yapılacağını belirtti.

AK Parti'nin 22 yıldır tek başına iktidar partisi olduğunu kaydeden Yazıcı, şöyle konuştu:

"Türkiye siyasi hayatında gerçekleştirdiğimiz birçok uygulama ve ülkemize kazandırdığımız birçok kazanım gerçekten siyasi tarihimizde takdirle anılacak. Kıymeti belki de gelecek zamanlarda daha iyi anlaşılacaktır. Milletin bağrından çıkmış liderimiz, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde, milletin hukukunu korumak, insanımızın hayat standardını yükseltmek, önündeki sosyo ekonomik engelleri ortadan kaldırmak için bir araya gelmiş siyasi kadroyuz."

Milletten aldıkları yetkiyle Türkiye'nin her alanını ele alan, hiçbir şeyi kapının arkasına ötelemeyen, halının altında bırakmayan bir siyaset tarzları olduğunu belirten Yazıcı, teşkilatlar olarak gece gündüz demeden canla başla kardeşlik hukuku içerisinde bir aile anlayışıyla çalıştıklarını dile getirdi.

Dünya ile olan ilişkilerde de insan odaklı hareket ettiklerini aktaran Yazıcı, "Bize göre yaşama hakkı Londra'da ne ise Bağdat'ta da New York'ta ne ise Şam'da da odur. Özneye, zamana, mekana göre bu kavramlara atfettiğimiz önem asla başkalaşmaz ama kimileri görüyorsunuz. Bunları değiştiriyor." ifadelerini kullandı.

Milletin seçimlerle egemenlik hakkını kullanmak suretiyle ortaya koyduğu sonuçları da değerlendirdiklerini vurgulayan Yazıcı, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin bugün en önemli sorunları başında enflasyon, hayat pahalılığı yer almaktadır. Bu konuda hükümetin günlük ajandasının bir numarasında bulunan çalışma konularının başında yer almaktadır. Dolayısıyla bu alanda görevde tüm kadrolar çalışmaları sürdürüyor. İnşallah Türkiye'nin bu sorununu da kısa zamanda halledeceğiz. İnşallah 2025 yılında enflasyonu 20'lere düşürmüş olacağız."

Siyasetin değerler üzerine değil, projeler üzerinden yapıldığını belirten Yazıcı, şöyle konuştu:

"Türkiye çok partili demokratik hayatta elbette ki, siyasi partiler hem iktidarda hem muhalefette demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır. İnsan arzu eder ki, muhalefetteki parti ya da partilerden bazıları en azından donanımlı, vizyoner, Türkiye'nin sorun çözümü konusunda proje sahibi ve bu önerileriyle rekabeti sürdürür konumda olsunlar. Ama maalesef böyle bir muhalefet yok. AK Parti kendisiyle yarışıyor. Kendi icraatlarıyla yarışıyor. Muhalefet partileri de hep laf üretiyor. Yani kimisi iş yapar, kimisi laf üretir. Dolayısıyla laf üretmekle siyaset olmaz."

Toplantıya, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, il ve ilçe yöneticileri ile partililer katıldı.

Kaynak: AA

Hayati Yazıcı, AK Parti, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika Yazıcı: AK Parti Lafla Değil İcraatla Yarışıyor - Son Dakika

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