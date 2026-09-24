Hayati Yazıcı, Hatay\'da deprem çalışmalarını Vali Masatlı ve Başkan Öntürk\'le görüştü

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Hatay'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Bazı temaslarda bulunmak üzere Hatay'a gelen Yazıcı, Vali Mustafa Masatlı'yı makamında ziyaret etti.

Ziyarette 6 Şubat 2023'teki depremlerden sonra Hatay'ın yeniden ihyasına, inşasına ve imarına yönelik sürdürülen çalışmalar, devam eden kamu yatırımları ile kentin gündemindeki konular ele alındı.

Görüşmede ayrıca vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda yürütülen çalışmalar ve Hatay'ın geleceğine yönelik projeler değerlendirildi.

Yazıcı, daha sonra Büyükşehir Belediyesini ziyaret ederek Belediye Başkanı Mehmet Öntürk ile bir araya geldi.

Başkan Öntürk, kentte yürütülen çalışmalara ilişkin Yazıcı'ya bilgi verdi.

Ziyarette AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, AK Parti Ankara Milletvekili Mustafa Nedim Yamalı, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Derya Bakbak ve Ali Şahin, AK Parti Hatay milletvekilleri Adem Yeşildal, Kemal Karahan, AK Parti Hatay İl Başkanı Mustafa Erdoğan ve parti üyeleri yer aldı.