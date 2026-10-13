Hazine Bakanı Şimşek, MHP lideri Bahçeli\'yi TBMM\'deki makamında ziyaret etti

Hazine Bakanı Şimşek, MHP lideri Bahçeli'yi TBMM'deki makamında ziyaret ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi TBMM'deki makamında ziyaret etti. Görüşme basına kapalı gerçekleşti ve ziyarete ilişkin açıklama yapılmadı.
HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi TBMM'deki makamında ziyaret etti.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşmeye ilişkin açıklama yapılmadı.
Kaynak: DHA
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