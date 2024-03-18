Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Aydın\'da İş Dünyası ile Buluştu

Ataköy-İkitelli Metro Hattı Törenle Hizmete Girdi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı törenle Bahariye ve Ataköy arasındaki kısmı da yapılan Ataköy-İkitelli Metro Hattı'nın tamamı hizmete girdi. İmalat işlerine 15 Şubat 2016'da başlanan ve Bahariye ile Masko istasyonları arasındaki kısmı 29 Mayıs 2021'de faaliyete geçen Ataköy-İkitelli Metro Hattı'nın tamamının hizmete alınması dolayısıyla Yenibosna İETT Garajı'nda tören düzenlendi. İmamoğlu, törende yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti'nin ana hedeflerinden birinin ülkeyi demir ağlarla örmek olduğunu belirterek, Beş yılda kente 65 kilometrelik metro hattı kazandırdıklarını ve bu tarihi rekoru Cumhuriyetimize ve Atatürk'ümüze minnet borcunu ödemenin yollarından biri olarak gördüğünü ifade etti. Açılışını yaptıkları metro hattının 15 Temmuz Durağı'na Yuvamız İstanbul Kreşi, Doğu Sanayi Sitesi durağına da Kent Lokantası açacaklarını aktaran İmamoğlu, rakiplerinin hayal bile edemeyeceği işleri yaptıklarını kaydetti.