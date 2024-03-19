Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Denizli\'de iftar etkinliğine katıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Denizli ziyaretinde Büyükşehir'in Sevindik'teki iftar etkinliğine katıldı. İftar yemeği yiyen vatandaşlara konuşma yapan Şimşek, Başkan Osman Zolan'ın hizmetlerinden övgüyle bahsederek, "Denizli önümüzdeki dönemde ülkenin en büyük büyüme motorlarından birisi olacak" dedi.
Denizli Büyükşehir Belediyesinin her gün farklı bir mahallede düzenlediği gönül sofrası bu kez Sevindik Mahallesi'nde kuruldu. Binlerce Denizlilinin akın ettiği iftara Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve eşi Berrin Zolan, AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, MHP Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, AK Parti Merkezefendi Belediye Başkan Adayı Ekrem Başer ve mahalle sakinleri katıldı. Protokol iftar öncesi geldiği alanda vatandaşların ramazanını tebrik ederek bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Ezanın okunmasının ardından programa katılanlar hep birlikte dua edip oruçlarını açtı.
Başkan Zolan: "Birlik ve beraberliğimiz daim olsun"
Başkan Zolan burada yaptığı konuşmada, on bir ayın sultanı ramazanı yardımlaşma ve dayanışma duyguları ile idrak etmeye çalıştıklarını belirterek, "Esas olan burada gönül sofrasında komşularımızla vatandaşlarımızla aynı sofrada buluşmaktır. Gönül soframızı zenginleştirmektir" dedi. Göreve geldikleri ilk günden itibaren Denizli genelinde ve Sevindik Mahallesi'nde altyapıdan üstyapıya, ulaşımdan yeşil alanlara nerede ne ihtiyaç varsa yatırım ve hizmetleri gerçekleştirdiklerini anlatan Başkan Zolan, vatandaşların verdiği 5 yıllık yetkinin 31 Mart'ta sona erdiğini işaret ederek, "İnşallah Allah'ım her zaman hayırlısını nasip eder. Hayırlısı ne ise o olsun. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun" dedi.
"Değerli Başkanımızın hizmet ve eser siyasetine hepimiz şahidiz"
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise, davete katılan Denizlili vatandaşların ramazan ayını tebrik ederek, ev sahipliğinden dolayı Başkan Zolan'a teşekkür etti. Bakan Şimşek konuşmasını şöyle sürdürdü: "Değerli Başkanımızı uzun süredir tanıyoruz. Denizli gerçekten üreten bir şehir, gelişmiş sanayi, turizm ve ticaret üssü. Değerli Başkanımızın hizmet ve eser siyasetine hepimiz şahidiz. İnşallah çalışmalarını önümüzdeki dönemde de verimli bir şekilde devam ettirir. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum."
"Denizli ülkemizin en büyük büyüme motorlarından birisi olacak"
Denizli'nin daha ileri gitmesi için Ankara'dan her türlü desteği vermek çalışma yaptıklarını vurgulayan Bakan Şimşek, "İnşallah Denizli'nin İzmir'e otoyol bağlantısı tamamlanmak üzere. Buna benzer birçok önemli projeler var. Dolayısıyla ben inanıyorum ki Denizli önümüzdeki dönemde ülkemizin en büyük büyüme motorlarından birisi olacak. Değerli Başkanımızın yatırım ve hizmetleri işin ve aşın artmasına vesile olacaktır. Ramazan ayının hepimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Sizlerle burada beraber olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Allah hepimizi bayrama eriştirsin" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ
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