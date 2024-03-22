Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Eskişehir\'de Sanayiciler ve İş Adamlarıyla Toplantı Gerçekleştirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı ziyaretinin ardından sanayiciler ve iş adamlarıyla gerçekleştirecek olduğu toplantıya geçti.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, birtakım programlar için bugün Eskişehir'e geldi. AK Parti Eskişehir İl Başkanlığını ziyaret eden Bakan Şimşek, kısa süren toplantının ardından şehrin önde gelen sanayici ve iş adamları ile toplantı gerçekleştirmek üzere özel bir otele geçti. Sanayiciler ve iş adamlarına yaklaşık 90 dakikalık sunum yapacağı öğrenilen Bakan Şimşek'in, toplantının ardından Eskişehir'den ayrılacağı öğrenildi. - ESKİŞEHİR
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CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, Osmaniye'de alışveriş için pazara gelen emeklilerin geçim sıkıntısını dinledi. Kaya, emeklilerin 10 bin TL ile geçinemediğini ve iktidardan icraat beklediklerini belirtti. Bir emekli ise 10 bin TL emekli maaşının kiraya gittiğini söyleyerek yaşadığı zorluğu anlattı.
Arguvan Bağımsız Belediye Başkanı Adayı Mehmet Kızıldaş, yerel seçim öncesi ziyaretlerine hız kesmeden devam ediyor. Kızıldaş, İsaköy ve Karahöyük mahallelerini ziyaret ederek, mahalle sakinleriyle bir araya geldi ve hizmetlerini anlattı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankırı'da düzenlenen mitingde 45 bin kişiye hitap etti. Erdoğan, Çankırı'nın her zaman destek verdiğini belirterek, Cumhur İttifakı'na olan desteğiyle Türkiye'de bize destek veren 3. şehir olduğunu söyledi.
İstanbul merkezli 10 ilde vatandaşlara ait adres, tapu ve eğitim bilgileri gibi kişisel verileri sosyal medya platformlarında satan nitelikli dolandırıcılara yönelik başlatılan 'Sibergöz-29' operasyonlarında 13 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonla ilgili yapılan çalışmalar sonucunda illegal şekilde ele geçirilen kişisel verileri sosyal medya platformlarında ücret karşılığı sattığı tespit edilen 13 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tonya ilçesinde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla ülkenin her yerine hizmet ettiklerini ve yapılan hizmetlerin aralıksız devam ettiğini belirtti. Uraloğlu, ayrıca diğer yatırımlar ve seçimlerle ilgili bilgi vererek, vatandaşa hizmet etmekle mükellef olduklarını vurguladı.
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Erzurum'da trafik kazası sonucu yaralanan tır sürücüsüne yardım etti. Destici, kaza yerinde bir süre durarak müdahale çalışmalarını takip etti ve yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
İstanbul merkezli 10 ilde vatandaşlarımıza ait adres, tapu ve eğitim bilgileri gibi kişisel verileri sosyal medya platformlarında satan 'Nitelikli Dolandırıcılara' karşı başlatılan 'Sibergöz-29' operasyonlarında 13 şüpheli yakalandı.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Sultanhisar ilçesinde Ata Tohumlarından üretilen fidelerin dağıtımını gerçekleştirirken pazar esnafıyla buluştu. Vatandaşlar, Çerçioğlu'na teşekkür etti ve üretimin devamlılığı için çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.
Bursa Su Kolektifi'nin Dünya Su Günü nedeniyle Bursa Büyükşehir Belediyesi bahçesinde yapmak istediği basın açıklaması polis tarafından engellendi. Kolektif üyeleri belediye alanının halka açık olması gerektiğini savundu.
Cumhur İttifakı AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Çarşamba Belediyesi'nde işçilere yüzde 30'luk bir zamla birlikte yemek ücretlerini yüzde 100 artıracak sözleşmeyi imzaladı.
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