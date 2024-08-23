Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek İstifa İddialarını Yalanladı

Politika

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "İstifa etmedim. Dolaşıma koyulan senaryolar doğru değildir" açıklamasında bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, istifa ettiği yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı. Bakan Şimşek açıklamasında, "Anlaşılan yapılan resmi açıklamalar yetmemiş, bir de buradan yazayım. İstifa etmedim. Dolaşıma koyulan senaryolar doğru değildir. Ekonomi yönetimi bir ekip ruhuyla çalışıyor. Aldığımız büyük ve zor sorumluluğun farkındayız. Bu sorumluluğun bilinciyle her gün daha iyiye ulaşmak için çalışıyoruz. Ekonomik istikrar ve reform programımız başarıyla işliyor ve hedeflediğimiz sonuçları almaya başladık" ifadelerini kaydetti.

'EYT VE DEPREMİN BÜTÇE ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİ GİDERECEK TEDBİRLERİ ALIYORUZ'

Merkez Bankası rezervlerinin olumlu yönde seyrettiğine değinen Şimşek, "KKM'den çıkış hızla devam ediyor, EYT ve depremin bütçe üzerindeki etkilerini giderecek tedbirleri alarak bütçe dengesini iyileştiriyoruz ve en önemlisi fiyat istikrarı hedefine doğru güçlü adımlarla ilerliyoruz. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir düşüş başladı. Bu zorlu süreçte Sayın Cumhurbaşkanımızın bizlere kuvvetli desteğini her zaman hissediyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde aziz milletimizin refahını kalıcı olarak artırmak tek hedefimizidir. Milletimize hizmet dışında başka hiçbir amacımız ve misyonumuz yoktur" dedi.

Bakan Şimşek, görevlerinin ciddiyetini ve önemini vurgulayarak, "Periyodik uydurma hikayelerin masa başında imalatı, yolumuzun doğru olduğunu gösteriyor. Uydurma hikayelerle ekonomimizin ve piyasalarımızın etkilenmesine asla izin veremeyiz. Yalanlamamıza rağmen hala bu söylentileri çıkartanlar ve yayanlar iyi niyetli olamaz. Lütfen aldanmayın" ifadelerini kullandı.