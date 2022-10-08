Bakan Nureddin Nebati'den eleştirilere bir cevap daha: Epistemoloji bilmeyeceksem nasıl doçent oldum

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, geçen hafta düzenlenen Ekonomik Dönüşüm Zirvesi ve Yeni Paradigmalar Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, "Neoklasik ekonomi düşüncesinden epistemolojik bir kopuşu temsil eden heterodoks yaklaşım, günümüzde giderek ön plana çıkan davranışsal ekonomi ve nöroekonomi gibi alanların da etkisiyle daha fazla önem kazanmaktadır" ifadelerini kullanmıştı.

"BEN DOÇENT DOKTOR NUREDDİN NEBATİYİM"

Gündem olan Bakan Nebati'nin bu konuşması, muhalefet ve ekonomistler tarafından da eleştirildi. Bakan Nebati, dün akşam katıldığı CNN Türk programında kendisine yöneltilen bu eleştirilere cevap verdi. Bakan Nureddin Nebati, "Ben hem alaylı hem mektepliyim. O sözler akademik bir toplantıda söylendi. Ben Doçent Doktor Nureddin Nebati'yim. Epistemoloji bilmeyeceksem nasıl doçent oldum ben. Türkiye'de akademiyi bu hale getirenlere yazıklar olsun. Ama bir bilim adamı bilim adamı gibi davranacak" dedi.

"EPİSTEMOLOJİNİN NE OLDUĞUNU BİLMEYECEKSEM NASIL DOÇENT OLDUM"

Bakan Nebati, kendisini eleştiren akademisyenlere "Ekonomi doktoru ama neoklasikten, epistomolojiden anlamıyor. Ben siyaset bilimi ve kamu yönetimi uzmanıyım. Epistemolojinin ne olduğunu bilmeyeceksem zaten nasıl doçent oldum." şeklinde cevap verdi. Bilimsel bir toplantıda konuştuğunu hatırlatan Bakan Nureddin Nebati, "Akademisyenle akademisyenin anlayacağı, gazeteciyle gazetecinin anlayabileceği bir dille konuşurum. Bu bir usuldür." dedi.