Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Memur ve emekli maaşlarına temmuzda yüzde 40 artış öngörüyoruz - Son Dakika
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Memur ve emekli maaşlarına temmuzda yüzde 40 artış öngörüyoruz

23.06.2022 22:04

Temmuzda emekli ve memur maaşlarına yüzde 40 oranında zam öngördüklerini dile getiren Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, "2022 yılı memur emeklilerimizin aylıklarında kümülatif artış yüzde 83'e, SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin kümülatif artışı yüzde 76'ya ulaşacaktır." ifadesine yer verdi.

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ek bütçe görüşmelerine katılan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Nebati, temmuz ayında memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam için oran verdi.

"MEMURLARA YAKLAŞIK YÜZDE 40 ZAM ÖNGÜRÜYORUZ"

Bakan Nebati, "2022 Ocak ayında çalışanlarımızın aylıklarına yüzde 30.95 artış yapılmıştı. Temmuz ayında yapılacak artış Haziran enflasyon oranlarının açıklanmasıyla kesinleşecek olup, yaklaşık yüzde 40 oranında artış öngörmekteyiz. Bu kapsamda 2022 yılında memurlarımızın ayılıklarında kümülatif artış yaklaşık yüzde 83'e ulaşacaktır." dedi.

Bakan Nebati memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam için oran verdi: Yüzde 40 artış öngörüyoruz

"EMEKLİLERE YAPILACAK ARTIŞI YÜZDE 40 OLARAK ÖNGÖRMEKTEYİZ"

Emekli maaşlarındaki artış hakkında da konuşan Bakan Nebati, "Temmuz ayında emeklilerimize yapılacak artış yaklaşık yüzde 40 oranında olacağını öngörmekteyiz. 2022 yılı memur emeklilerimizin aylıklarında kümülatif artış yüzde 83'e, SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin kümülatif artışı yüzde 76'ya ulaşacaktır. Emekli aylıklarının artışının etkisi 180 milyar lira civarındadır. Prim gelirlerindeki artış dikkate alınarak SGK'ya yapılacak transferlerin toplamı 154 milyar TL olarak teklif ediyoruz" diye konuştu.

NUMAN KURTULMUŞ DA YÜZDE 40 ZAM SİNYALİNİ VERDİ

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da milyonlarca emeklinin merak ettiği Temmuz zamlarıyla ilgili olarak "Temmuz ayında işçi emeklilerimiz de dahil olmak üzere, öyle zannediyorum ki yüzde 40'lara yakın bir dokunuş gerçekleştirilecek. Biraz eksik, biraz fazla olabilir" ifadesini kullanmıştı. AK Partili Kurtulmuş aynı şekilde asgari ücrete de bir dokunuş gerçekleştirileceğini ifade etmişti.

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Kaynak: İHA

Nureddin Nebati, Memur, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Memur ve emekli maaşlarına temmuzda yüzde 40 artış öngörüyoruz - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Memur ve emekli maaşlarına temmuzda yüzde 40 artış öngörüyoruz - Son Dakika
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