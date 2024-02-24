Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek Konya'ya geldi - Son Dakika
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Politika

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek Konya'ya geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek Konya\'ya geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, çeşitli programlara katılmak üzere Konya'ya geldi. Bakan Şimşek, Konya Valiliği'ni ziyaret etti ve brifing aldıktan sonra ayrıldı.

24.02.2024 13:22  Güncelleme: 13:27
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, çeşitli programlara katılmak üzere Konya'ya geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, programları çerçevesinde ilk olarak Konya Valiliğini ziyaret etti. Vali Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, milletvekilleri ve protokol mensupları tarafından karşılanan Şimşek, şeref defterini imzaladı. Bakan Şimşek, Vali Özkan'dan Konya ile ilgili brifing aldıktan sonra Valilikten ayrıldı.

Ziyarete, AK Parti Konya Milletvekilleri Selman Özboyacı, Latif Selvi ve Mehmet Baykan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı ve MHP İl Başkanı Remzi Karaarslan katıldı. - KONYA

Kaynak: İHA

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