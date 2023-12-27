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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, şehitler için taziye ziyaretinde bulundu - Son Dakika
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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, şehitler için taziye ziyaretinde bulundu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan askerler için Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e taziye ziyaretinde bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, şehitler için taziye ziyaretinde bulundu
27.12.2023 - 18:11,
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HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan askerler için Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e taziye ziyaretinde bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pençe-Kilit Operasyon bölgesindeki şehitlerimiz dolayısıyla taziye ziyareti gerçekleştiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile bir araya geldi" denildi.

Kaynak: DHA
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Mahinur Özdemir Göktaş, Mehmet Şimşek, Güvenlik, Operasyon, Politika, Son Dakika

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