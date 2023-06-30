HDP, 2024 yerel seçimlerinde kendi adaylarını çıkaracak - Son Dakika
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HDP, 2024 yerel seçimlerinde kendi adaylarını çıkaracak

HDP, 2024 yerel seçimlerinde kendi adaylarını çıkaracak

30.06.2023 16:56

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Van'da düzenlenen bir programda yaptığı konuşmada, 2024 yerel seçimlerinde bütün iller ve büyükşehirlerde kendi adaylarını çıkaracaklarını belirtti. Buldan, kongre sonrası yeni bir seçim sürecinin başlayacağını ve iyi bir çalışma temposuyla büyük bir başarı elde etmek için çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti. Ayrıca, HDP'nin geleceğiyle ilgili olarak Yeşil Sol ile devam edip etmeyeceklerinin ve Yeşil Sol'un isminin değişip değişmeyeceğinin tartışma konusu olduğunu söyledi.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Kurban Bayramı ziyaretleri kapsamında gittiği Van'da düzenlenen bir programda konuştu. 2024 yılında yapılacak yerel seçimlerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Buldan, "Bütün iller ve büyükşehirlerde kendi adayımızı çıkaracağız" dedi.

BULDAN'DAN "YEREL SEÇİM" ÇIKIŞI

14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Milletvekilliği seçimlerine Yeşil Sol Parti listelerinden giren, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ise Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen HDP'nin bundan sonraki yol haritası merak konusu oldu. Yerel seçimlerde nasıl bir tavır sergileyeceği bilinmeyen HDP'den açıklama geldi.

"HER YERDE ADAYLARIMIZI ÇIKARACAĞIZ"

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, yerel seçimlerle ilgili çarpıcı bir çıkış yaptı. Eylül ayında kongreye gideceklerini belirten Pervin Buldan, kongreden sonra da yeni bir seçim sürecinin başlayacağına dikkat çekti. Yerel seçimlerde her şehirde kendi adaylarını çıkaracaklarını belirten Buldan şöyle konuştu: "Yerel seçimler elbette ki hepimiz açısından önemli. İktidar bir kez daha devletin bütün imkanlarını kullanmaya çalışacak. Biz de, bütün illerimizde büyükşehirler başta olmak üzere her yerde adaylarımızı çıkararak bu mücadelenin içerisinde varlığımızı ve mücadelemizi bir kez daha ispat etmek üzere, bu seçimlerde iyi bir çalışma temposuyla büyük bir başarı elde etmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

HDP Mİ YEŞİL SOL MU?

Seçimden sonra yaşanan eksiklikleri toplantılarında ele aldıklarını dile getiren Buldan, bu konuda yeni kararlar aldıklarını belirtip şöyle devam etti: "Bu kararlarla birlikte kongreye gideceğimizi ifade ettik. Kongrede, yeni bir planlama ve yeni bir anlayışla yeni yüzlerle, yeni canlarla bu süreci karşılamak üzeri bir değişim ve dönüşümü başlatmak üzere bir süreç başlayacak. Muhtemelen Eylül ayı gibi kongremizi gerçekleştirip, HDP ile mi yola devam edeceğiz, Yeşil Sol'la mı devam edeceğiz, Yeşil Sol'un ismi mi değişecek? Bütün bunlar şu an tartışma konusu. Bir komisyon kurduk. Bu komisyonumuz çalışmalarını sürdürüyor."

HDP, GENEL SEÇİMLERDE EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI'NDAYDI

HDP, Genel Seçimlere Emek ve Özgürlük İttifakı çatısı altında girmişti. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkarmayan Emek ve Özgürlük İttifakı, Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemişti.

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Pervin Buldan, Politika, Güncel, Son Dakika

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