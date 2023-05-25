HDP belli etmiyor ama Kılıçdaroğlu'na kırgın! Adını söylemeden destek talep ettiler

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile Yeşil Sol Parti Eş Sözcüleri Çiğdem Kılıçgün ve İbrahim Akın, HDP Genel Merkezi'nde ikinci tura ilişkin tutumlarını açıkladı.

"ERDOĞAN ASLA BİR SEÇENEK DEĞİLDİR"

Cumhur İttifakı'nın politikaları karşısında ancak demokrasi, adalet ve özgürlük ilkeleriyle durulabileceği belirten Buldan, "Erdoğan ve ortakları tarafından yaratılan bugünkü ucube rejim, yaşanan toplumsal sıkıntıların da temel sebebidir. 28 Mayıs seçimlerinde oylanacak olan da bu ucube rejimin devam edip etmeyeceğidir. 14 Mayıs seçimlerinde demokratik değişim ve refah talebi güçlü bir şekilde sahiplenilmiş ve bu talep sandığa da yansımıştır. Bugünkü sistem karşısında birleşen milyonlarca oy, daha çok özgürlük, daha çok demokrasi, daha çok refah talebi içindir. Hedef: ayrımcılıktan arınmış, halkların yönetime katılabildiği, özgür, demokratik ve adaletli bir rejim inşa etmektir. Bir kez daha belirtmeliyiz ki Erdoğan rejiminin bu beklentileri ve talepleri karşılayamayacağı açıktır. Gelecekte de bu taleplerin hayata geçmesinin önündeki en büyük engel yine Erdoğan ve bu rejimin ta kendisi olacaktır. Bu yüzden Erdoğan bizler açısından asla bir seçenek değildir ve tek seçenek onu ve temsil ettiği iktidarı değiştirmektir" dedi.

"SANDIĞA EKSİKSİZ GİDECEĞİZ"

"28 Mayıs'ta milyonlarla birlikte başarabileceğimize, tarihin akışını hep birlikte demokratik değişim yönünde çevirebileceğimize dair umudu büyütüyoruz" diyen Buldan, "Bizler inanıyoruz, sizler de inanın. Sandığa eksiksiz gideceğiz ve hep birlikte tek adam rejimini değiştireceğiz. Kendi gücümüz ve milyonların değişim arzusu en büyük ilham kaynağımızdır. Israrla ve inatla mücadelemizi sürdüreceğiz, asla ve asla pes etmeyeceğiz. Mutlaka, ama mutlaka bizler kazanacağız" diyerek sözlerine son verdi.

KILIÇDAROĞLU'NA AÇIK DESTEK İSTEMEDİ

Açıklamasında hükümete ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sert eleştiriler yönelten Pervin Buldan'ın 2. tur için Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açık destek istememesi dikkat çekti.