HDP'den muhalefete "Semra Güzel" tepkisi: İktidarın oyunlarına çanak tutuluyor - Son Dakika

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Sözcüsü Ebru Günay, Karma Komisyon'da HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in "dokunulmazlık" kaldırılması görüşmelerine dair DEP'li milletvekilleri örneğini verdi.

DEP ÖRNEĞİNİ VERDİ

1994'te DEP'li milletvekillerinin gözaltına alınma görüntülerini hatırlatan Günay, şöyle konuştu: "DEP'li milletvekillerinin Meclis'ten çıkarılma görüntüleri hepimizin hafızlarında kalıcı yer edinmiş durumda. Şimdi de aynı darbeci siyasetini Semra Güzel üzerinden gerçekleştirmeye çalışıyor. Dokunulmazlığın kaldırılması için kullanılan her oy AKP- MHP iktidarının dizayn etme çalışmaları için onay vermektir, kabul etmektir, evet demektir. Semra Güzel vekilimiz hakkında insani bir öykü sonucu çözüm sürecinde gerçekleştirdiği bir ziyaret sonucu iktidarın özel operasyon merkezleri tarafından fotoğrafları servis edilerek bir linç kampanyasına dönüştürüldü."

MUHALEFETE TEPKİ

"Bu fotoğraflar üzerinden HDP'yi parti olarak başka bir denklem içinde göstermek, demokratik ve barışçıl ziyaret zemini dışında yer alıyormuş gibi göstermek kimsenin haddine değildir" diyen Günay muhalefete de şu sözlerle sert çıktı:

"Kendilerine muhalefet diyen bazıları ise tek doğru olan çözüm sürecini mahkum ederek, diyalog girişimlerine karşı çıkarak iktidarın vekilimiz üzerinden yaptığı siyasi operasyona çanak tutmaktadır. Bu yaptığınız muhalefet değil, iktidarın oyunlarına çanak tutmaktır."