HDP, eski Eğil Belediye Başkanı Mustafa Akkul'u kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti - Son Dakika

Halkların Demokratik Partisi (HDP), görevden alınan Diyarbakır Eğil Belediye Başkanı Mustafa Akkul'u, kesin ihraç talebiyle merkez disiplin kuruluna sevk etti.

HDP'den yapılan açıklamada, Akkul'un, "parti politikaları ve yerel yönetim ilkelerine ters düşen tutum, davranış ve söylemleri" nedeniyle kesin ihraç talebiyle merkez disiplin kuruluna sevk edildiği belirtildi.

Mustafa Akkul hakkındaki disiplin sürecinin tamamlanmasının ardından, konunun detayları ve sonucunun kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.

Akkul, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında, İçişleri Bakanlığınca 24 Mart 2020'de görevden uzaklaştırılmıştı.