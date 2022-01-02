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HDP, eski Eğil Belediye Başkanı Mustafa Akkul'u kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti - Son Dakika

HDP, eski Eğil Belediye Başkanı Mustafa Akkul'u kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti

02.01.2022 13:01
HDP, eski Eğil Belediye Başkanı Mustafa Akkul'u kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti

Halkların Demokratik Partisi (HDP), görevden alınan Diyarbakır Eğil Belediye Başkanı Mustafa Akkul'u, kesin ihraç talebiyle merkez disiplin kuruluna sevk etti.

Halkların Demokratik Partisi (HDP), görevden alınan Diyarbakır Eğil Belediye Başkanı Mustafa Akkul'u, kesin ihraç talebiyle merkez disiplin kuruluna sevk etti.

HDP'den yapılan açıklamada, Akkul'un, "parti politikaları ve yerel yönetim ilkelerine ters düşen tutum, davranış ve söylemleri" nedeniyle kesin ihraç talebiyle merkez disiplin kuruluna sevk edildiği belirtildi.

Mustafa Akkul hakkındaki disiplin sürecinin tamamlanmasının ardından, konunun detayları ve sonucunun kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.

Akkul, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında, İçişleri Bakanlığınca 24 Mart 2020'de görevden uzaklaştırılmıştı.

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Halkların Demokratik Partisi, Mustafa Akkul, Diyarbakır, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika HDP, eski Eğil Belediye Başkanı Mustafa Akkul'u kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: HDP, eski Eğil Belediye Başkanı Mustafa Akkul'u kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti - Son Dakika
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