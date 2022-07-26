HDP Grup Başkanvekili Beştaş, 1 Ağustos'taki olağanüstü toplantıya katılmayacaklarını açıkladı Açıklaması - Son Dakika
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HDP Grup Başkanvekili Beştaş, 1 Ağustos'taki olağanüstü toplantıya katılmayacaklarını açıkladı Açıklaması

26.07.2022 17:19
HDP Grup Başkanvekili Beştaş, 1 Ağustos'taki olağanüstü toplantıya katılmayacaklarını açıkladı Açıklaması

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, TBMM Genel Kurulunun 1 Ağustos'taki olağanüstü toplantısına katılmayacaklarını açıkladı.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, TBMM Genel Kurulunun 1 Ağustos'taki olağanüstü toplantısına katılmayacaklarını açıkladı.

Beştaş, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, CHP'nin, sağlıkta şiddetin önlenmesiyle ilgili genel görüşme açılması ve hazırladıkları kanun teklifinin görüşülmesi için TBMM Genel Kurulunun olağanüstü toplantıya çağrılması talebinde bulunduğunu anımsattı.

HDP'nin sağlıkta şiddet konusunda tutumunun bugüne kadar sağlık emekçilerinden yana olduğunu, bu konuda çeşitli zaman dilimlerinde soru önergesi, araştırma önergesi ve kanun teklifleri verdiklerini belirten Beştaş, şunları kaydetti:

"Özellikle Türk Tabipleri Birliğine yönelik saldırılar kabul edilemez boyutlara varmıştır. Buna ilişkin tüm sağlıkçılarla dayanışmamız değişmeyecektir. CHP, sağlıkta şiddet konusunda bir yasa teklifi hazırladı ve Meclise sundu. CHP bu konuda hiçbir şekilde HDP ile bir iletişime geçmiş değil. 12 madde olarak düzenlenen bu yasa teklifinde neler var? Bu konu üzerinde bir tartışma teşebbüsü olmadı."

Daha önce kabul edilen yasa teklifine HDP olarak destek verdiklerini dile getiren Beştaş, "Tüm partilere çağrımız; hiçbir tereddüde yer yoktur ve mutlaka adım atılmalıdır. Bir ortak kanun teklifinde uzlaşmalıyız ve bu biraz da siyaset dışı bir mesele olarak TBMM'de yasalaşmalıdır." dedi.

Beştaş, CHP'nin söz konusu yasa teklifi konusunda siyasi nezaket kurallarına uygun davranmadığı görüşünde olduklarını ifade ederek, "En azından o gün bizim gelip gelemeyeceğimizi, hazır olup olmadığımızı, bu konudaki önerimizi sormamasını talihsizlik olarak değerlendiriyoruz. 1 Ağustos'taki toplantıda olamayacağız, orada bulunmayacağız." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Halkların Demokratik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Meral Danış Beştaş, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika HDP Grup Başkanvekili Beştaş, 1 Ağustos'taki olağanüstü toplantıya katılmayacaklarını açıkladı Açıklaması - Son Dakika

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