HDP Grup Başkanvekili Oluç, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, 2021 yılında 9 bin hekimin görevinden istifa ettiğini, 3 bin hekimin emekliye ayrıldığını belirterek, sağlık alanında alarm zilleri çaldığını öne sürdü.

Oluç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bugün eylemde olan sağlık çalışanlarının yanında olduklarını vurgulayarak, "2021 yılında 9 bin hekim görevinden istifa etti, 3 bin hekim emekliye ayrıldı. Sağlık alanında alarm zilleri çalıyor. Sağlık çalışanlarının çalışma koşullarını insanca hale getirmek büyük önem taşıyor." diye konuştu.

Sadece sağlık çalışanlarının değil diğer emekçilerin de eylemde olduğunu belirten Oluç, "İktidara yakın bazı basın yayın organları bize suçlamada bulunuyor. HDP provokasyon yapıyormuş. Ne provokasyonu? HDP provokasyon yapmıyor. HDP, 'Emekçilerin, işçilerin haklı mücadelelerinin yanındayız, onlarla dayanışma içindeyiz' diyor. Provokatörlerden bahsedeceksek, provokatörler, aslında o yayın organlarının içinde odaklanmış olanlardır, o zihniyetle yayın yapanlardır." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin "Sefalet Endeksi"nde dünyada birinci sırada olduğunu iddia eden Oluç, "Bu sefalet endeksi aslında Türkiye'deki adaletsizlik endeksidir." dedi. Oluç, "sefalet endeksi"ne karşı işçilerin mücadele ettiklerini savundu.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un bir gazeteye verdiği röportajdaki "İnsanlar kızıyor, söyleniyor ama sonuçta 'başkası çözer' demiyor, yine 'AK Parti çözer, yine Tayyip Erdoğan çözecek' diyor" ifadelerini değerlendiren Oluç, "Faizi durduk yerde yüzde 19'dan yüzde 14'e zırva bir tez ileri sürerek düşürmüş olup da doları fırlatan kimdir? Sayın Kurtulmuş, muhalefet mi yaptı bunu?" diye sordu.

Hakkı Saruhan Oluç, vatandaşın, ülkenin ekonomisini yanlış politikayla çok kısa sürede bu hale kimin getirdiğini bildiğini, dolayısıyla çözümün oradan geleceğini düşünmediğini söyledi.

"Sarayın son iki aylık elektrik faturası nedir"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın elektrik faturalarında yeni düzenleme yapılacağını açıkladığını aktaran Oluç, "Neden rahatsız oldunuz, saraya gelen elektrik faturalarından mı? Sayın İbrahim Kalın bir açıklayıverin, sarayın son iki aylık elektrik faturasının durumu nedir? Demek ki siz bile rahatsız oldunuz." ifadesini kullandı.

Isparta'da yaşanan elektrik kesintilerine işaret eden Oluç, elektrik üretiminin yüzde 80'inin özel şirketlerde olduğunu ve bu şirketlerin yatırım yapmadığını savundu. Oluç, "Yatırım yapmadığı için Cengiz Holding, Isparta'da elektrik felaketinin yaşanmasına neden oldu." görüşünü paylaştı.

Oluç, 2022 bütçesinde alınan kararla elektrik şirketlerine YEKDEM üzerinden milyonlar, milyarlar yağacağını iddia ederek, "Neden? Alım garantili santraller var çünkü." sözlerini sarf etti.

Şırnak 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, Uludere Belediye Başkanı Sait Ürek, Hilal Belediye Başkanı Cevher Benek hakkında "ihaleye fesat karıştırma" suçundan 3 yıldan 4 yıla kadar değişen hapis cezası verildiğini aktaran Oluç, "Bu belediye başkanları koşa koşa İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanına gittiler. Sonra birlikte fotoğraf çektirdiler. Hala görevlerinin başındalar. Ceza almışlar, neden görevlerinin başında duruyorlar?" sorusunu yöneltti.