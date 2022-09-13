HDP'li Eksik: "Dilucu Sınır Kapısı derhal ticarete açılmalı"

HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik, Dilucu Sınır Kapısı'nın derhal ticarete açılması gerektiğini belirtti.

Eksik, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, ekonomik krizin en fazla vurduğu illerin başında Iğdır'ın geldiğini söyledi.

Azerbaycan, İran ve Ermenistan'a sınırı bulunan Iğdır'da bu ülkelerle neredeyse ticaret yapılamadığını öne süren Eksik, esnafın, evine ekmek götüremeyecek durumda olduğunu iddia etti.

Azerbaycan'ın Dilucu Sınır Kapısı'nı kapatma kararı aldığını, bu durumun Iğdır esnafını mağdur ettiğini ifade eden Eksik, "Her fırsatta 'bir millet, iki devlet' diyen iktidarı ve yetkilileri, Dilucu Sınır Kapısı'nın işlemesi konusunda sorumluluk almaya davet ediyoruz." dedi.

"Kardeş devlet" sözünün lafta kalmaması gerektiğini, yetkililerin, bu konuyu Azerbaycanlı mevkidaşlarıyla görüşerek bir an önce çözüme kavuşturması gerektiğini vurgulayan Eksik, "Dilucu Sınır Kapısı derhal ticarete açılmalı. İktidarın, Azerbaycan yetkilileriyle görüşmeleri konusunda çağrıda bulunuyoruz. Çünkü Iğdır halkı, esnafı perişan, iş yapamayacak durumda." diye konuştu.

Caferilerin sorunlarına da değinen Eksik, "Türkiye bir inançlar bahçesi. Caferi yurttaşların inanç özgürlüğü konusunda talepleri var. Şia vatandaşlarımızdan da vergi alınıyor ancak Diyanet İşleri Başkanlığı bu yurttaşlarımıza karşı hizmet anlamında sorumluluğunu yerine getirmiyor." görüşünü savundu.