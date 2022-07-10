HDP ile yakınlık rahatsız ediyordu... MHP'den muhalefeti üzecek açıklama: Meral Akşener, 6'lı masadan ayrılacak - Son Dakika
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HDP ile yakınlık rahatsız ediyordu... MHP'den muhalefeti üzecek açıklama: Meral Akşener, 6'lı masadan ayrılacak

10.07.2022 13:23

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol ile bayramlaşmasında gündem oluşturacak bir iddiada bulundu. CHP'nin HDP ile olan yakınlığının İYİ Parti'ye oy veren kesimde ciddi bir rahatsızlık yarattığını savunan Karakaya, İYİ Partili lideri Meral Akşener'in 6'lı masadan ayrılacağını iddia etti. Karakaya, "6'lı masa cumhurbaşkanı adayı bulamadan herhalde başka şeyler olacak gibi" ifadelerini kullandı. 6'lı masadan ise henüz bir yalanlama gelmedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya başkanlığındaki Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) heyeti, Yalova Milletvekili Meliha Akyol başkanlığındaki AK Parti heyeti ile bayramlaştı.

"CHP'NİN HDP İLE YAKINLIĞI İYİ PARTİ'DE RAHATSIZLIK YARATMIŞ"

Sohbet sırasında altılı masanın durumunun ne olacağını bilemediklerini belirten Karakaya, "Benim sahadan gördüğüm özellikle İYİ Parti'nin bu yapı içerisinde CHP'nin HDP ile olan yakınlığı, İYİ Parti'ye oy verecek kesimde de ciddi bir rahatsızlık dile getirmiş.

"ADAY BULAMADAN BAŞKA ŞEYLER OLACAK GİBİ"

'Ne olacak peki' diye sorduğumuzda Meral hanım altılı masaya iyi bir iyilik yapacak diyorlar. 'Nasıl bir iyilik olacak bu?' Yani büyük bir ihtimalle o yapıdan ayrılacak diye söylentiler var. Aday bulamadan herhalde başka şeyler olacak gibi" diye konuştu.

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Son Dakika Politika HDP ile yakınlık rahatsız ediyordu... MHP'den muhalefeti üzecek açıklama: Meral Akşener, 6'lı masadan ayrılacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: HDP ile yakınlık rahatsız ediyordu... MHP'den muhalefeti üzecek açıklama: Meral Akşener, 6'lı masadan ayrılacak - Son Dakika
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